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服務暫停 | 港鐵觀塘線太子至何文田列車服務周日暫停，料太子站非常繁忙

23/07/2024

  • 港鐵觀塘線周日(28日)太子至何文田列車服務暫停

  • 港鐵呼籲過海及前往九龍中的乘客盡量使用其他線路，將會動員一千人在相關車站協助乘客

 

港鐵暫停 | 港鐵觀塘線太子至何文田列車服務周日暫停，料太子站非常繁忙

　　為配合隧道基建設施更新，港鐵觀塘線周日(28日)太子至何文田列車服務暫停；預料太子站將非常繁忙，將實施人流管理。

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　　港鐵表示，市民可使用荃灣線到旺角及油麻地站，至於觀塘線太子至調景嶺站，以及黃埔至何文田站的服務會維持。當日太子站是荃灣線與觀塘線的唯一轉車站，乘客要留意轉線及月台乘車安排。


　　港鐵呼籲過海及前往九龍中的乘客盡量使用其他線路，將會動員一千人在相關車站協助乘客。港鐵亦會提供免費巴士服務，亦會與九巴合作，乘客可以免費乘搭九巴8號線，及30X號線的指定路段，來往油麻地站至何文田站及黃埔站。

撰文：經濟通採訪組

 

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