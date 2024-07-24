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香港書展 | 書展入場人次99萬與疫前相若，人均消費912元按年升4.6%

24/07/2024

．一連7日在會展舉行的香港書展、運動消閒博覽及零食世界昨天(23日)結束，貿發局公布，錄得99萬人次入場，與2019年疫情前的98萬人次相若

．書展人均消費912元，按年上升4.6%

 

香港書展 | 書展入場人次99萬與疫前相若，人均消費912元按年升4.6%

 

　　一連7日在會展舉行的香港書展、運動消閒博覽及零食世界昨天(23日)結束，貿發局公布，錄得99萬人次入場，與2019年疫情前的98萬人次相若。書展人均消費912元，按年上升4.6%。

 

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　　貿發局署理總裁張淑芬表示，書展現場講座大受歡迎，吸引不少內地訪客參與，另外兩項活動亦吸引不少市民及遊客，刺激本地消費。


　　貿發局委託研究機構訪問超過820名入場人士，調查最受歡迎的書籍種類，首五類分別為小說(47%)、漫畫(21%)、兒童及青少年讀物(19%)、旅遊(18%)及文學(16%)。在電子書方面，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為16小時。


　　整合各書商的說法，書展期間最少8本書被要求或是被「建議」下架。這些「禁書」名單包括資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《亂流》；邵家臻的《字裏囚間》；廖偉棠的《末日練習》及梁莉姿的《日常運動》等。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-07-24｜港股無水又無力 勢下試雙底？｜避險資產逐個捉｜跟進新能源車板塊｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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