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樓市 | 北角城中心一籃子商舖放售，意向價調整至4.2億元

24/07/2024

．高力今天承業主命委託獨家代理出售香港北角英皇道250號北角城中心部分地下及部分1樓

．現時物業意向價為4.2億，平均呎價為10282元，回報率逾4%

 

樓市 | 北角城中心一籃子商舖放售，意向價調整至4.2億元

 

　　高力今天承業主命委託獨家代理出售香港北角英皇道250號北角城中心部分地下及部分1樓。現時物業意向價為4.2億，平均呎價為10282元，回報率逾4%。

 

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　　北角城中心座落於北角英皇道繁忙地段，樓高23層，地下至3樓為零售用途，4樓以上為寫字樓單位。是次出售物業為部分地下及部分1樓，總面積逾40800平方呎；地下面積約20722平方呎，1樓面積為20124平方呎，現時出租率達100%。


　　高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業位於港鐵炮台山站B出口旁，門闊連商場入口超過75呎，正向英皇道位置，人流不絕，十分暢旺。現時地下租客均為知名商戶：萬寧、大家樂、花旗銀行等，每個舖位均設有獨立入口；而1樓商舖亦包括多元化商戶，如：中西醫診所、理髮店、香港大學專業進修學院等，場內設有扶手電梯及升降機連接寫字樓層。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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