迅銷 | GU銅鑼灣希慎廣場分店9月1日結業，開業僅一年多

．迅銷(06288)旗下品牌GU於官網宣布，銅鑼灣希慎廣場分店將營業至9月1日晚上10時，並於8月2日起停止接受門店取貨的網絡訂單，顧客可選擇於GU其他門店取貨

．希慎廣場分店結業後，GU全港將只剩下8間分店

迅銷(06288)旗下品牌GU於官網宣布，銅鑼灣希慎廣場分店將營業至9月1日晚上10時，並於8月2日起停止接受門店取貨的網絡訂單，顧客可選擇於GU其他門店取貨。該店為品牌於港島區唯一分店。

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全港首間GU於2017年在銅鑼灣皇室堡開業，至去年4月遷出，並搬至同區的希慎廣場1樓舖位。希慎廣場的分店面積近6000平方呎，於去年5月底開業，至今僅營運一年多。



希慎廣場分店結業後，GU全港將只剩下8間分店。

撰文:經濟通採訪組

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