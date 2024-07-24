旅遊 | 機管局：香港機場6月客運量430萬人次，按年升29%

．機管局公布，香港國際機場今年6月份航空交通統計數字

．客運量於6月份維持穩步復蘇。所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機/過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅

機管局公布，香港國際機場今年6月份航空交通統計數字。月內，機場處理的客運量達430萬人次，按年升29.1%，飛機起降量為29590架次，按年增加32.3%。

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客運量於6月份維持穩步復蘇。所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機/過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。





*上半年客運量2530萬人次，升52.8%*



今年上半年機場客運量躍升52.8%至2530萬人次，飛機起降量則升47.1%至174745架次；而貨運量按年升17.9%至240萬公噸。



上半年貨運量保持升勢，並持續錄得同比雙位數字升幅。出口貨運量繼續為主要增長動力，與去年同月相比增加24.9%。在多個主要貿易地區中，以來往北美、歐洲及東南亞的貨運量於月內出現最龐大增幅。





*有信心年底客運量全面恢復至疫情前水平*



機管局指，於7月21日，香港國際機場錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續，有信心於2024年年底前機場客運量於旅遊高峰期將全面恢復至疫情前水平。

文:經濟通採訪組

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