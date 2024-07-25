建造業 | 建造業總工會：接獲逾500工友求助，被僱主拖糧逾3000萬元

．建造業總工會表示，近日接獲多名地盤工友求助，指被拖欠薪金超過3個月，涉款超過3000萬元，受影響工友逾500人，涉及超過10個地盤

．總工會稱，事件反映本港建造業普遍存在的陋習仍未改善，包括「大細糧」、「價低者得」及「多層分判」，又指欠薪問題政府部門責無旁貸

建造業總工會表示，近日接獲多名地盤工友求助，指被拖欠薪金超過3個月，涉款超過3000萬元，受影響工友逾500人，涉及超過10個地盤。

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總工會稱，事件反映本港建造業普遍存在的陋習仍未改善，包括「大細糧」、「價低者得」及「多層分判」，又指欠薪問題政府部門責無旁貸，要求從源頭打擊，由勞工處成立專責工作小組處理，盡快通過《建造業付款保障條例草案》，保障工人權益。



總工會又指，經濟周期調整，私人市場萎縮，建造業挑戰重重。老牌建築商馮祥記清盤，大批員工及轄下多個分判商和工人被拖糧；其後再發生多宗欠薪事件，涉及本地和外資建築公司的不同工種。

撰文：經濟通採訪組

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