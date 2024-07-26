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西九 | 香港故宮下月15日起成人標準門票加至70元，全年會籍價格不變

26/07/2024

．香港故宮文化博物館宣布，將由8月15日開始調整標準門票價格，參觀博物館展廳1至7所有專題展覽，成人「指定時段標準門票」由60元加至70元，半價特惠門票為35元

．香港故宮文化博物館表示，調整收費有助應對上漲的各項成本，加強博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目

西九 | 香港故宮下月15日起成人標準門票加至70元，全年會籍價格不變

　　香港故宮文化博物館宣布，將由8月15日開始調整標準門票價格，參觀博物館展廳1至7所有專題展覽，成人「指定時段標準門票」由60元加至70元，半價特惠門票為35元。

 

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　　特別展覽門票以及全館通行門票的價格均維持不變，日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。


　　「香港故宮之友」四個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人會籍600元、雙人1000元、青年及長者300元，家庭會籍1200元，包括2位成人及1位7至11歲小童或全日制學生。


　　香港故宮文化博物館表示，調整收費有助應對上漲的各項成本，加強博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目。博物館在考慮調整收費時，會在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡，兼顧社會所需，繼續肩負文化推廣的使命，把國際優秀的文化引進來，讓香港的文化藝術精萃走出去。

撰文：經濟通採訪組

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