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醫管局 | 首批經「1+」機制註冊新藥獲納入醫管局藥物名冊

26/07/2024

．醫管局公布，早前經新藥審批機制（「1+」機制）評審後獲准在香港註冊的兩款治療癌症新藥，已獲納入醫管局藥物名冊的專用藥物類別

．獲處方的病人日後只需支付標準費用，預料每年約有300人，涉及的藥費資助金額約1200萬元

 

醫管局 | 首批經「1+」機制註冊新藥獲納入醫管局藥物名冊

 

　　醫管局公布，早前經新藥審批機制（「1+」機制）評審後獲准在香港註冊的兩款治療癌症新藥，已獲納入醫管局藥物名冊的專用藥物類別。獲處方的病人日後只需支付標準費用，預料每年約有300人，涉及的藥費資助金額約1200萬元。

 

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　　該兩款用作治療轉移性結直腸癌的新藥為口服標靶藥，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。醫管局表示，正積極將第三款新註冊用作治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物納入藥物名冊，預計在未來幾個月內可完成所需程序。


　　醫管局總藥劑師崔俊明說，「1+」機制生效後，成功在港註冊的藥物會增加，為醫生及病人提供更多治療選擇。醫管局亦會全面檢討入藥程序，縮短新藥物納入藥物名冊的時間，為患有嚴重或罕見疾病病人的治療帶來新希望的同時，亦大大減輕病人的經濟負擔。


　　醫管局表示，會持續優化評估新藥物、檢討藥物名冊和安全網的涵蓋範圍等不同措施，為病人帶來更多治療選擇；亦會諮詢醫療經濟專家的意見，以引入更多安全、有效及合乎成本效益的新藥物，惠及更多病人。

撰文：經濟通採訪組

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