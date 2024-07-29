巴黎奧運 | 江旻憓奪金獲馬會600萬獎金，終身任搭港鐵

．港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪金牌，為香港代表隊贏得本屆首面獎牌

．江旻憓奪金後將獲得賽馬會頒600萬港元現金獎賞，及終身任搭的港鐵車票

港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪金牌，為香港代表隊贏得本屆首面獎牌。江旻憓奪金後將獲得賽馬會頒600萬港元現金獎賞，及終身任搭的港鐵車票。

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*江旻憓獲600萬元獎金，為全球最多*





江旻憓勇奪金牌，獲得600萬港元獎金，為全球最多。馬會贊助香港體育學院，2023年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為期三年。馬會將今屆巴黎奧運的獎金全面升級，金額較上屆東京奧運會增加兩成。



個人項目三甲分別可獲600萬、300萬及150萬港元，第4名為75萬港元，而第5至8名可獲得37.5萬港元；團體項目三甲則獲1200萬、600萬及300萬港元，第4名及第5至8名分別為150萬及75萬港元。





*港鐵送終身任搭車票予所有港隊奪牌選手*





港鐵(00066)表示，衷心祝賀江旻憓以出色的技術、鬥志和毅力，創出佳績，會向她送贈終身任搭的港鐵車票。另外，港鐵亦向所有於今屆奧運會以及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會奪得獎牌的本地運動員，送贈終身免費任搭港鐵車票，希望各位運動員在賽事中努力創佳績。





*九巴送免費搭九巴和龍運巴士及巴士命名權*





另外，九巴早前亦宣布將向所有出戰巴黎奧運會的港隊健兒、教練和醫療團隊等，送贈一年免費乘搭九巴和龍運巴士，以及向港隊運動員送贈巴士命名權。

撰文：經濟通採訪組

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