樓市 | 差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月

．差餉物業估價署數據顯示，6月全港私人住宅樓價指數回落至301.8，連跌兩個月，創近8年新低，按月跌1.24%，按年則跌13.1%

．6月份租金指數報189點，較5月份188.7點，按月升約0.16%，按年升4.5%，今年上半年累升1.61%，創2019年12月以來，約4年半新高

差餉物業估價署數據顯示，6月全港私人住宅樓價指數回落至301.8，連跌兩個月，創近8年新低，按月跌1.24%，按年則跌13.1%。今年上半年跌約3.1%。

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中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌1.27%；較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月跌0.5%。



A類物業(40平方米以下)售價指數按月跌1.07%；B類物業(40至69.9平方米)按月跌1.41%；C類物業(70至99.9平方米)按月跌1.24%；D類物業(100至159.9平方米)按月跌0.46%；E類物業(160平方米或以上)按月跌0.62%。



6月份租金指數報189點，較5月份188.7點，按月升約0.16%，按年升4.5%，今年上半年累升1.61%，創2019年12月以來，約4年半新高。

撰文:經濟通採訪組

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