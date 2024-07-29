  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

樓市 | 差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月

29/07/2024

．差餉物業估價署數據顯示，6月全港私人住宅樓價指數回落至301.8，連跌兩個月，創近8年新低，按月跌1.24%，按年則跌13.1%

．6月份租金指數報189點，較5月份188.7點，按月升約0.16%，按年升4.5%，今年上半年累升1.61%，創2019年12月以來，約4年半新高

樓市 | 差估署：6月樓價指數按月跌1.2%，連跌兩個月

　　差餉物業估價署數據顯示，6月全港私人住宅樓價指數回落至301.8，連跌兩個月，創近8年新低，按月跌1.24%，按年則跌13.1%。今年上半年跌約3.1%。

推薦閱讀：

澳門上半年入境團客按年升1.7倍，近九成來自內地

澳門統計暨普查局公布，上半年入境團客96.8萬人次，按年上升1.7倍，當中，內地團客85.1萬人次，升1.4倍.........

 

《神州金融》東證期貨女員工自曝作風混亂，網民疑另有內情

　東證期貨一女員工日前手持身份證和懺悔書拍片，自曝私生活混亂，在和男友王馳戀愛的情況下........

　　中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌1.27%；較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月跌0.5%。


　　A類物業(40平方米以下)售價指數按月跌1.07%；B類物業(40至69.9平方米)按月跌1.41%；C類物業(70至99.9平方米)按月跌1.24%；D類物業(100至159.9平方米)按月跌0.46%；E類物業(160平方米或以上)按月跌0.62%。


　　6月份租金指數報189點，較5月份188.7點，按月升約0.16%，按年升4.5%，今年上半年累升1.61%，創2019年12月以來，約4年半新高。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-07-29｜日本加息預期升溫 日圓弱轉強？| 國際金價仲有得升？｜#毛偉廉 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01541

宜明昂科－Ｂ

14.240

異動股

02101

福祿控股

1.970

異動股

02505

ＥＤＡ集團控股

6.900

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,799.96
    +56.63 (+0.139%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,500.56
    +64.12 (+1.179%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,457.42
    +310.01 (+1.808%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.799
變動率︰+3.967%
較港股︰+1.90%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升363.069
變動率︰+3.083%
較港股︰+0.24%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升69.958
變動率︰+2.872%
較港股︰+0.01%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.670
變動率︰+2.528%
較港股︰+0.08%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.744
變動率︰+5.521%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升164.250
變動率︰+4.631%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.400
變動率︰+4.077%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.915
變動率︰+3.861%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升150.990
變動率︰+9.065%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升112.749
變動率︰+8.695%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升923.700
變動率︰+7.377%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升162.980
變動率︰+5.461%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2024 09:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2024 09:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01541 宜明昂科－Ｂ
  • 14.240
  • 02101 福祿控股
  • 1.970
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 6.900
  • 02899 紫金礦業
  • 15.860
  • 01044 恒安國際
  • 24.400
股份推介
  • 03988 中國銀行
  • 3.480
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 49.800
  • 目標︰$55.00
  • 00215 和記電訊香港
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 146.200
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.810
  • 目標︰--
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 10.860
  • 01635 大眾公用
  • 1.800
  • 00005 滙豐控股
  • 69.950
  • 00388 香港交易所
  • 231.800
  • 00700 騰訊控股
  • 362.200
報章貼士
  • 02328 中國財險
  • 10.240
  • 目標︰$10.80
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰--
  • 02505 ＥＤＡ集團控股
  • 6.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.130
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 35.450
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 6.890
即時重點新聞

31/07/2024 16:53  信義光能(968)中期純利升41%至19.6億元，息10仙

31/07/2024 16:36  《盤後部署》恒指縱破250天線亦難言轉勢，滙控有望挑戰82元

31/07/2024 16:33  《本港經濟》本港次季GDP預估按年升3.3%，勝市場預期

31/07/2024 16:11  恒指升341點收報17344，藥明生物升一成藥明康德升逾7%

31/07/2024 12:53  【以巴衝突】哈馬斯領導人哈尼亞訪問伊朗時，涉遭以色列空襲暗殺

31/07/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９１億元，買騰訊沽盈富

31/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】藥明康德遭下調目標逾兩成，野村跟進內房股

31/07/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | PMI創五個月低，滬指連挫三月，人幣止六個月跌勢新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控渣打業績回購均勝預期，齊獲大行唱好股價攀升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 民調：賀錦麗凝聚支持度，七大戰場州反超前特朗普新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

穿搭技巧 | 炎夏背心穿搭提案！黑色定白色背心易駕馭？背心層次穿搭法公開優雅中不失清爽涼快
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

賀錦麗還憑甚麼？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

明明是加害者，卻把自己說成受害者！不斷抱怨挑剔，是渣男逼對方分手的技倆？
人氣文章

港女講男．妮洛

把過去的情場黑歷史向現任坦白！對方會包容一切，還是引發另一場風暴？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

酸種麵包選擇超多點揀好？營養師教4招分辨真Sourdough：提防3個E
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
巴黎奧運 | 睇奧運健康零食推薦！96款安全薯片名單公開：0反式脂肪+低脂+通過致癌物質
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 21:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事31/07/2024
神州經脈 | PMI創五個月低，滬指連挫三月，人幣止六個月跌勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金