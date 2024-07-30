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巴黎奧運 | 張家朗男子花劍成功衛冕，港首名奪兩奧運金牌運動員

30/07/2024

．港隊劍手張家朗，在巴黎奧運男子個人花劍項目成功衛冕，決賽擊敗意大利的馬基奪得金牌，成為港隊首名取得兩面奧運金牌的運動員

 

巴黎奧運 | 張家朗男子花劍成功衛冕，港首名奪兩奧運金牌運動員

　　港隊劍手張家朗，在巴黎奧運男子個人花劍項目成功衛冕，決賽擊敗意大利的馬基奪得金牌，成為港隊首名取得兩面奧運金牌的運動員。

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　　張家朗在決賽首節11:10領先，進入第二節與馬基鬥到12平手，之後馬基領先14:12，只差一分就勝出。張家朗再次絕地反擊，主動搶攻追平。


　　決勝分非常激烈，裁判兩度判定雙方同時出劍，最終在近戰時有效得分，成為首名連續在兩屆奧運奪金的港隊代表。

 

撰文:經濟通新聞組

2024-07-30｜超級議息周 港股難續反彈勢頭？｜阿里跟炒奧運因素？｜分析本地地產股｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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