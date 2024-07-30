調查報告 | 智安投調查：逾八成受訪僱員認為良好財務準備有助增強工作滿足感

．線上財富管理平台Endowus智安投與心理健康支援平台Intellect合作，發布財富與健康報告，當中86%的香港受訪者認為，良好的財務準備有助於他們更輕鬆地從挫折和挑戰中復原

．此外，他們認為自尊會提升個人的財務準備，反之亦然

線上財富管理平台Endowus智安投與心理健康支援平台Intellect合作，發布財富與健康報告，當中86%的香港受訪者認為，良好的財務準備有助於他們更輕鬆地從挫折和挑戰中復原；而83%的受訪者表示，心理韌性會激勵他們不斷提升自己的財務準備水平。此外，他們認為自尊會提升個人的財務準備，反之亦然。

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*財務準備影響工作滿意度及離職傾向*



結果顯示，香港受訪者整體身心健康程度處於穩健水平，但近四成的香港受訪者經常考慮離職，有明顯的離職傾向。在財務準備方面，60%的香港受訪者認為當前財務狀況「準備非常充足」或「準備充足」，不過仍有40%的香港受訪者認為目前財務狀況還未達到「準備充足」水平；約一半的香港受訪者對收入來源的可預測性充滿信心。



另外，83%香港受訪僱員認為，改善財務準備可使他們心無旁騖，工作更加高效，82%受訪者則認為，良好的財務準備有助增強工作滿足感，69%受訪者表示，如企業提供支援(例如工作坊、諮詢意見)，幫助他們做好財務準備，會降低離職傾向。





*員工冀僱主提供改善財務準備支援*



三分之一的香港受訪者表達希望工作場所提供支援以改善財務準備，包括金融健康工作坊、個人理財興趣小組、公司認可的退休投資計劃和個人理財及投資者教育課程。特別是千禧世代對個人理財及投資者教育的需求尤為突出，有38%的人表示希望獲得此類支援。



31%的香港受訪者在尋找能夠提供心理健康研討會的工作場所，這反映了Z世代和千禧世代對心理健康與財務健康的相互關聯的深刻認識。

撰文：經濟通採訪組

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