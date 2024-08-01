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的士車隊 | 的士業冀引入車隊取締非法白牌車，周國強車行未能中標感失望

01/08/2024

．運輸署批出5個的士車隊牌照，涉及3隊市區車隊和兩隊混合車隊，合共3500輛的士，佔全港的士數量近兩成

．的士小巴商總會會長周國強旗下的順安車行落選的士車隊牌照。周國強稱，原本已投入800萬元籌組車隊，對落選感到失落，但會繼續努力改善現有服務

 

的士車隊 | 的士業冀引入車隊取締非法白牌車，周國強車行未能中標感失望

　　運輸署批出5個的士車隊牌照，涉及3隊市區車隊和兩隊混合車隊，合共3500輛的士，佔全港的士數量近兩成。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在電台節目表示，引入車隊有助改善的士業服務質素，行業有新形象，能撥亂反正，令現時非法白牌車無生存空間。

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*對街車生意料影響不大*


　　何志強相信車隊對街車的生意影響不大，針對客戶不同需要相輔相成。至於車隊的士會否只接價錢較高的網約服務，減少接街客，則要視乎網約系統在司機接單時會否顯示目的地。



*周國強：已投入800萬籌組的士車隊*


　　另外，的士小巴商總會會長周國強旗下的順安車行落選的士車隊牌照。周國強稱，原本已投入800萬元籌組車隊，對落選感到失落，但會繼續努力改善現有服務。他估計落選原因可能是電動車數量及僱員人數不及其他公司。

 

撰文:經濟通採訪組

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