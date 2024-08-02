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巴黎奧運 | 張家朗返港稱衛冕仍感難以置信，裁判專業具經驗

02/08/2024

．巴黎奧運衛冕男子花劍金牌的港隊劍擊運動員張家朗今晨凱旋返港，不少市民到機場迎接

．他表示，對於能夠衛冕仍感到難以置信，又說所有香港運動員都好努力爭取好成績，不論有無牌獎都值得尊敬

 

巴黎奧運 | 張家朗返港稱衛冕仍感難以置信，裁判專業具經驗

 

　　巴黎奧運衛冕男子花劍金牌的港隊劍擊運動員張家朗今晨凱旋返港，不少市民到機場迎接。他表示，對於能夠衛冕仍感到難以置信，又說所有香港運動員都好努力爭取好成績，不論有無牌獎都值得尊敬。

 

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　　他表示，連續兩屆都取得金牌，是值得開心的事，又說是上一代劍擊運動員種下的樹，他們這一代收成。他再次感謝市民到巴黎為他打氣，聽到在場上叫「加油」及揮動區旗是好開心的事。他又指自己很早已到法國，現時最希望食亞洲食物，未有慶祝計劃，只望能休息一下，亦無考慮獎金問題。


　　被問到對於決賽裁判的看法，張家朗說在劍擊世界，裁判會根據規則，時有不同理解，運動員亦須作出調整。他強調裁判專業，不存在「黑哨」，能在奧運賽事中擔任裁判都具豐富經驗。

 

撰文：經濟通採訪組

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