巴黎奧運 | 張家朗返港稱衛冕仍感難以置信，裁判專業具經驗

．巴黎奧運衛冕男子花劍金牌的港隊劍擊運動員張家朗今晨凱旋返港，不少市民到機場迎接

．他表示，對於能夠衛冕仍感到難以置信，又說所有香港運動員都好努力爭取好成績，不論有無牌獎都值得尊敬

巴黎奧運衛冕男子花劍金牌的港隊劍擊運動員張家朗今晨凱旋返港，不少市民到機場迎接。他表示，對於能夠衛冕仍感到難以置信，又說所有香港運動員都好努力爭取好成績，不論有無牌獎都值得尊敬。

推薦閱讀：

【人行操作】三大政策行連續五個月還PSL，7月兩度操作MLF

人民銀行公布，7月國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行淨償還抵押補充貸款(PSL)925億元(人民幣．下同).......

【外圍經濟】蘋果第三季度每股盈利升11%，勝預期

蘋果公布第三季度業績，勝過市場預期。每股盈利為1.4美元，按年增11%，高於預期的1.35美元。純利為214.4億美元........



他表示，連續兩屆都取得金牌，是值得開心的事，又說是上一代劍擊運動員種下的樹，他們這一代收成。他再次感謝市民到巴黎為他打氣，聽到在場上叫「加油」及揮動區旗是好開心的事。他又指自己很早已到法國，現時最希望食亞洲食物，未有慶祝計劃，只望能休息一下，亦無考慮獎金問題。



被問到對於決賽裁判的看法，張家朗說在劍擊世界，裁判會根據規則，時有不同理解，運動員亦須作出調整。他強調裁判專業，不存在「黑哨」，能在奧運賽事中擔任裁判都具豐富經驗。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票