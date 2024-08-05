巴黎奧運 | 消息：國家隊代表擬本月底訪港
05/08/2024
．消息透露，國家隊代表應本港特區政府邀請，將在本月底來港，暫定逗留三天，之後會轉程到澳門
巴黎奧運將於本港時間8月12日凌晨閉幕。消息透露，國家隊代表應本港特區政府邀請，將在本月底來港，暫定逗留三天，之後會轉程到澳門。
消息指，國家代表隊將如過往幾屆，凱旋回國後到訪香港，暫定本月底來港，屆時市民有望近距離目睹獎牌運動員風采。
撰文：經濟通採訪組
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05/08/2024
巴黎奧運將於本港時間8月12日凌晨閉幕。消息透露，國家隊代表應本港特區政府邀請，將在本月底來港，暫定逗留三天，之後會轉程到澳門。
消息指，國家代表隊將如過往幾屆，凱旋回國後到訪香港，暫定本月底來港，屆時市民有望近距離目睹獎牌運動員風采。
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