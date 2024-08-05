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巴黎奧運 | 消息：國家隊代表擬本月底訪港

05/08/2024

．消息透露，國家隊代表應本港特區政府邀請，將在本月底來港，暫定逗留三天，之後會轉程到澳門

 

巴黎奧運 | 消息：國家隊代表擬本月底訪港

 

　　巴黎奧運將於本港時間8月12日凌晨閉幕。消息透露，國家隊代表應本港特區政府邀請，將在本月底來港，暫定逗留三天，之後會轉程到澳門。


　　消息指，國家代表隊將如過往幾屆，凱旋回國後到訪香港，暫定本月底來港，屆時市民有望近距離目睹獎牌運動員風采。

 

撰文：經濟通採訪組

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