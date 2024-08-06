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巴黎奧運 | 何詩蓓凱旋返港，稱做好自己並無遺憾

06/08/2024

．奪得兩面銅牌的何詩蓓表示，很享受今屆奧運，明白外界有期望，但她知道自己的計劃和目標，希望好好發揮水準

．過程比結果重要，只要在比賽中做到自己最好，便沒有遺憾，認為能夠為香港爭光是光榮

 

巴黎奧運 | 何詩蓓凱旋返港，稱做好自己並無遺憾

 

　　香港游泳代表隊完成巴黎奧運賽事後返抵本港。奪得兩面銅牌的何詩蓓表示，很享受今屆奧運，明白外界有期望，但她知道自己的計劃和目標，希望好好發揮水準，過程比結果重要，只要在比賽中做到自己最好，便沒有遺憾，認為能夠為香港爭光是光榮。



*感激港人支持*


　　何詩蓓形容比賽氣氛好，家人和市民亦到巴黎支持，場內外都見到區旗及香港人，覺得很感動，感激大家支持。


　　她又表示，以往參加比賽都很緊張，但今次由於不知道會否是自己最後一次出戰奧運，因此調整心態，希望盡量享受；現時結束比賽回港，最期待是未來數日留在家中睡覺，短暫休息後，會再重投訓練，為10月的比賽準備。



*不會出任教練*


　　至於獲得的300萬元獎金，她希望用部分獎金感謝背後團體，指如果沒有團隊的付出，她不會有今日的成績。對於未來路向，何詩蓓表示，未知自己會否參與下屆奧運，但認為自己欠缺成為教練的特質，因此不會出任教練，未來可能會從事心理方面的工作，並會以觀眾的身份看奧運，希望在泳池上看到更多香港運動員，在國際舞台上為香港爭光。

 

撰文：經濟通採訪組

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