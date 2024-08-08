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巴黎奧運 | 劍擊隊總教練：江旻憓好有想法，相信加盟馬會經深思熟慮

08/08/2024

香港劍擊隊總教練鄭兆康在電台節目上表示，這是江旻憓的個人決定，形容對方「非常有計劃」、「好有想法」

鄭兆康說，運動員轉型遲早的事，因此江旻憓的決定可以理解

 

巴黎奧運 | 劍擊隊總教練：江旻憓好有想法，相信加盟馬會經深思熟慮

 

　　巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓宣布告別全職運動員生涯後，未幾即傳來她加盟馬會公司事務部出任對外事務助理經理的消息。香港劍擊隊總教練鄭兆康在電台節目上表示，這是江旻憓的個人決定，形容對方「非常有計劃」、「好有想法」，因此一定經過深思熟慮，會理解及尊重。



*江退役想法之前都「講過少少」*


　　鄭兆康說，運動員轉型遲早的事，因此江旻憓的決定可以理解。他透露，江退役的想法是在奧運後正式交代，但之前都「講過少少」。他相信，這並非一時三刻所作的決定。他坦言對江退役感到不捨，但亦知道對方有自己的新人生規劃，挽留意義亦不大。



*張家朗正休假，無透露退役意願*


　　至於男子花劍連續兩屆取得金牌的張家朗，鄭兆康透露，對方正在休假。被問到張家朗有沒有退役想法，鄭兆康指對方沒有透露這個意願。

 

撰文：經濟通採訪組

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