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巴黎奧運 | 江旻憓加入馬會隨團赴杭州考察，稱學習做慈善回饋社會

12/08/2024

於巴黎奧運奪女子重劍金牌的江旻憓，正式上任馬會對外事務助理經理崗位，並帶領「共創明Teen」學習團前往浙江杭州交流

江旻憓表示，因奪金「獲很多人幫助」，冀盡快回饋社會，而最好的方法就是加入「馬會工作學習如何做慈善」

 

巴黎奧運 | 江旻憓加入馬會隨團赴杭州考察，稱學習做慈善回饋社會

 

　　於巴黎奧運奪女子重劍金牌的江旻憓，正式上任馬會對外事務助理經理崗位，並帶領「共創明Teen」學習團前往浙江杭州交流。江旻憓表示，因奪金「獲很多人幫助」，冀盡快回饋社會，而最好的方法就是加入「馬會工作學習如何做慈善」，又謂因有太多東西要學，故要盡快上班，現已退出全職運動員合約。



*江旻憓以優秀成績通過人事招聘程序*


　　其上司、馬會公司事務執行總監譚志源指，馬會年初已經構思增強對外事務部。在公開招聘過程，江旻憓以優秀的筆試及面試成績，通過相關職位的人事招聘程序，相信她是合適人才，而她在巴黎返港後正式答應加入。他相信，當江更熟悉馬會工作和社會需要後，工作量會與日俱增，相信她作為精英運動員有能力應付。


　　譚志源謂，馬會歡迎所有政治取向及宗教背景人士加入，接觸到的絕大部分社會意見均認同，江旻憓在運動員生涯高峰退役，且有心服務社會，加入馬會正切合其心意，也留意到政府官員予以支持和鼓勵。而馬會很多工作需政府和議會支持及批准，江旻憓的工作範圍也包括聯繫政府、政黨等持份者，且會參與推動青年發展、體育發展、社會公益，尤其是慈善傳訊的工作。


*首談碩士論文：有指導老師*


　　對在北京大學修讀碩士期間論文引發爭議，江旻憓回應指，「論文就是一篇碩士論文，我有指導老師。」

 

撰文：經濟通採訪組

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