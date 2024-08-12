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銀債綠債 | 港府據報最快9月下旬推零售債券，金管局徵詢銀行準備情況

12/08/2024

  • 024/25年度政府擬發售1200億元債券，其中零售部分佔700億元

  • 是次問卷金管局僅問及若銀色債券和綠色債券同步發行，銀行營運系統能否配合，未提及銀色或綠色債券的發售日期、發售先後次序等資料

 

銀債綠債 | 港府據報最快9月下旬推零售債券，金管局徵詢銀行準備情況

　　今年2月發表的《財政預算案》公布，2024/25年度政府擬發售1200億元債券，其中零售部分佔700億元，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券與基礎建設債券。據本地傳媒引述消息指，港府或最快9月下旬推出本年度零售債券。


　　報道指，負責協助政府發債的金管局近日透過電郵向零售銀行界發問卷調查，了解業界就政府發行零售債券的營運準備，以及在惡劣天氣下維持正常交易安排，銀行系統支援能否確保交收暢順。銀行須於上周回覆金管局，市場估計距離推售零售債券的日期不會太遠，業界料新一批政府零售債券最快或於9月下旬登場。


　　報道指，是次問卷金管局僅問及若銀色債券和綠色債券同步發行，銀行營運系統能否配合，未提及銀色或綠色債券的發售日期、發售先後次序等資料。


　　美國聯儲局9月減息預期升溫，而近期HIBOR及定存息均有所回落，銀行界估計，銀色及綠色兩批債券今年的保證息率低於去年水平。


　　金管局發言人稱，正進行零售債券的相關籌備工作，政府會適時公布有關發行細節。
　　2023年度銀色債券的保底息率為5厘，最終發行總額加碼至550億元；而2023年度的綠色債券保底息率為4.75厘，最終發行額為200億元

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