二手藥 | HKTVmall疑售醫院病人藥物，藥劑師：未撕病人名稱罕見

網購平台HKTVmall有顧客聲稱，向平台上其中一個商戶購買藥物「乳果糖」後，發現包裝上貼有佛教醫院一名病人的標籤，懷疑有人轉售公立醫院藥物。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，以往也有售賣公院藥物的情況，但「咁大間電商平台就第一次發生」，而且藥物包裝未有撕去病人名稱，亦屬罕見。





違例賣家須負刑責





蘇曜華今早在電台稱，涉事藥物為第一類藥物，雖然不是醫生處方藥物，但仍必須在註冊藥房出售，違例賣家須負上刑責。他又指，如果是精神科、危險藥物，條例會罰得更重。他提醒，如果市民有過量藥物，應向處方醫生或藥劑師提出，避免屯積及浪費。



若購入「二手藥」，應退款並當家居廢物丟棄



蘇曜華表示，買家暫時沒有相關責任，但衞生署亦有機會檢控賣方。他稱有關藥物來源、為何該病人的藥會落入不法商人手上，則有待衛生署進一步追查。他又提醒，相關藥物的品質及成效亦存疑，不知道有否「曬過」等，如市民購買了「二手藥」，應退款並當家居廢物丟棄，但不要棄置於馬桶。





轉售公立醫院藥物事件發生於去年



HKTVmall最新回覆稱，事件發生於2023年，由於客戶回報問題的時間，與距離商戶出貨超過一個月，相關閉路電視片段及出貨相片已被移除和無法提供資料。HKTVmall指，已於7月25日回收產品及退款，商戶表示該產品已被開封及使用。相關產品已暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求

撰文:經濟通採訪組

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