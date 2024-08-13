  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

二手藥 | HKTVmall疑售醫院病人藥物，藥劑師：未撕病人名稱罕見

13/08/2024

 

網購 | HKTVmall疑售醫院病人藥物，藥劑師：未撕病人名稱罕見

 

　　網購平台HKTVmall有顧客聲稱，向平台上其中一個商戶購買藥物「乳果糖」後，發現包裝上貼有佛教醫院一名病人的標籤，懷疑有人轉售公立醫院藥物。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，以往也有售賣公院藥物的情況，但「咁大間電商平台就第一次發生」，而且藥物包裝未有撕去病人名稱，亦屬罕見。

 



違例賣家須負刑責
　　


　　蘇曜華今早在電台稱，涉事藥物為第一類藥物，雖然不是醫生處方藥物，但仍必須在註冊藥房出售，違例賣家須負上刑責。他又指，如果是精神科、危險藥物，條例會罰得更重。他提醒，如果市民有過量藥物，應向處方醫生或藥劑師提出，避免屯積及浪費。

 


若購入「二手藥」，應退款並當家居廢物丟棄

 


　　蘇曜華表示，買家暫時沒有相關責任，但衞生署亦有機會檢控賣方。他稱有關藥物來源、為何該病人的藥會落入不法商人手上，則有待衛生署進一步追查。他又提醒，相關藥物的品質及成效亦存疑，不知道有否「曬過」等，如市民購買了「二手藥」，應退款並當家居廢物丟棄，但不要棄置於馬桶。

 



轉售公立醫院藥物事件發生於去年

 


　　HKTVmall最新回覆稱，事件發生於2023年，由於客戶回報問題的時間，與距離商戶出貨超過一個月，相關閉路電視片段及出貨相片已被移除和無法提供資料。HKTVmall指，已於7月25日回收產品及退款，商戶表示該產品已被開封及使用。相關產品已暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求

 

撰文:經濟通採訪組

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08621

METROPOLIS CAP

0.016

異動股

01532

中國派對文化

0.061

異動股

01398

工商銀行

4.490

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,670.87
    +313.86 (+0.797%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,422.26
    +77.87 (+1.457%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,162.71
    +382.10 (+2.277%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.912
變動率︰+9.302%
較港股︰+8.86%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.224
變動率︰+3.727%
較港股︰-5.84%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升52.948
變動率︰+1.873%
較港股︰+0.57%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.078
變動率︰+1.390%
較港股︰+0.82%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.850
變動率︰+2.669%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升144.860
變動率︰+1.678%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.285
變動率︰+1.077%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.340
變動率︰-1.305%
精選美股 More
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰升115.460
變動率︰+5.907%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升208.147
變動率︰+5.396%
NKE 耐克
按盤價(USD)︰升78.650
變動率︰+5.372%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升20.290
變動率︰+4.804%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/08/2024 13:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/08/2024 13:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08621 METROPOLIS CAP
  • 0.016
  • 01532 中國派對文化
  • 0.061
  • 01398 工商銀行
  • 4.490
  • 09636 九方智投控股
  • 7.950
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 2.590
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.940
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.700
  • 目標︰--
  • 00152 深圳國際
  • 6.580
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 139.100
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 目標︰$400.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 00941 中國移動
  • 71.950
  • 00005 滙豐控股
  • 64.450
  • 00001 長和
  • 40.700
  • 00388 香港交易所
  • 231.000
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 8.130
  • 目標︰$9.50
  • 00811 新華文軒
  • 9.700
  • 目標︰--
  • 03898 時代電氣
  • 29.500
  • 目標︰$32.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.285
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.900
即時重點新聞

13/08/2024 17:25  騰訊音樂(01698)第二季經調整盈利按年增22.5%

13/08/2024 17:07  萬洲中期生物公允價值調整前純利升81.2%，派息10港仙

13/08/2024 16:30  《盤後部署》恒指守穩萬七惟成交低，信義光能股價已反映潛在風險

13/08/2024 16:35  港燈中期純利跌3.6%至9.5億元，派息15.94仙

13/08/2024 16:43  中生製藥(01177)中期純利升1.4倍，派息3港仙

13/08/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒１８億元，買中移動沽盈富

13/08/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」

13/08/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８９０，三個月至一年折息均維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | MSCI中國指數踢55隻A股，A場成交逾四年半低新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

阿里巴巴 | 菜鳥在港推出快遞服務，物流團隊近千人有信心應付雙11需求新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東局勢升溫油價五連升，三桶油股價向好可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 謝影雪每次離港比賽最掛住7歲愛犬！支持領養動物：唐狗也是寶
人氣文章

政經范局．范強

哈梅內伊的血色旗，與內塔尼亞胡的時間表
人氣文章

玩樂 What’s On

迪士尼D23大會公布25套電影、影集最新消息！真人電影《白雪公主》最新劇照！《史迪仔》真人版、《冰雪奇緣3》幾時有？《反斗奇兵5》故事講咩？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環文華東方酒店The Chinnery翻新重開！保留半世紀英式品味氛圍！抵食二人Tasting Menu品嘗經典做法牛柳他他、香噴噴印度香料烤雞、惹味咖喱魚
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今集講遲射！3個基本準則看高潮障礙：一個動作維持超過OO分鐘未射精要小心！哪些人會遲射精、不能射精？最差情況係點？糖尿病都有影響？
人氣文章

Art & Living

agnès b. 咖啡節：推廣環保生活！走進期間限定咖啡藍曬藝術、咖啡渣環保工作坊，感受生活之美
健康好人生 Health Channel
人氣文章
三高膽固醇 | 78歲婦飲一款湯水兩年糖尿病、高膽固醇、痛風全消失？中醫推介3種食材助降壞膽固醇新文章
人氣文章
防曬產品大比拼！日本雜誌《LDK》評測33款防曬產品：10款高效防UV！一款$37買到
人氣文章
奧運南韓冷面槍手金藝智記招突抽搐暈倒！心肺復甦搶救送入院揭一原因引致！即睇12個過勞徵兆：人際關係變差都關事？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 01:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2024 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事13/08/2024
神州經脈 | MSCI中國指數踢55隻A股，A場成交逾四年半低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金