白石角站 | 傳港鐵白石角站周邊擬建1萬公私營單位，並增設長者中心

白石角車站目標於2033年或之前啟用

發展局回覆《香港01》查詢時證實，政府計劃在港鐵(00066)東鐵線白石角站用地周邊興建約1萬個住宅單位，涵蓋公、私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。



白石角車站目標於2033年或之前啟用，政府正夥港鐵就車站和土地發展興建方案做詳細技術評估，初步研究顯示新車站工程複雜，基建配套規模較大。當局亦說，「爭取今年」經參考研究進展後公布發展建議，屆時會公開發展項目詳情和發展模式，包括是否由港鐵公司負責發展上述項目。





公布發展建議時間推遲，不發展上蓋物業





白石角/科學園車站於2021年，由時任行政長官林鄭月娥發表《施政報告》提出，目標2033年或之前落成。發展局早前亦稱，白石角站只會承載直接與鐵路運作相關的設施，不會發展上蓋物業，而視乎車站的具體位置，於附近一帶用地進行發展，對興建車站所需時間不會有大影響。當時計劃，政府會在今年年中左右提出建議方案，2025年就有關發展用地開展城市規劃的法定程序。

撰文：經濟通採訪組

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