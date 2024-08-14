  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

白石角站 | 傳港鐵白石角站周邊擬建1萬公私營單位，並增設長者中心

14/08/2024

 

白石角站 | 傳港鐵白石角站周邊擬建1萬公私營單位，並增設長者中心

 

白石角車站目標於2033年或之前啟用

 

　　發展局回覆《香港01》查詢時證實，政府計劃在港鐵(00066)東鐵線白石角站用地周邊興建約1萬個住宅單位，涵蓋公、私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。


　　白石角車站目標於2033年或之前啟用，政府正夥港鐵就車站和土地發展興建方案做詳細技術評估，初步研究顯示新車站工程複雜，基建配套規模較大。當局亦說，「爭取今年」經參考研究進展後公布發展建議，屆時會公開發展項目詳情和發展模式，包括是否由港鐵公司負責發展上述項目。

 



公布發展建議時間推遲，不發展上蓋物業



　　白石角/科學園車站於2021年，由時任行政長官林鄭月娥發表《施政報告》提出，目標2033年或之前落成。發展局早前亦稱，白石角站只會承載直接與鐵路運作相關的設施，不會發展上蓋物業，而視乎車站的具體位置，於附近一帶用地進行發展，對興建車站所需時間不會有大影響。當時計劃，政府會在今年年中左右提出建議方案，2025年就有關發展用地開展城市規劃的法定程序。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09860

艾迪康控股

8.480

異動股

02228

QUANTUMPH-P

7.300

異動股

01025

嘉藝控股

0.058

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,018.26
    +252.62 (+0.635%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,448.27
    +13.84 (+0.255%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,156.09
    -31.52 (-0.183%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.327
變動率︰+4.523%
較港股︰+4.61%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌225.368
變動率︰-3.514%
較港股︰-1.24%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌366.065
變動率︰-4.104%
較港股︰-2.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.235
變動率︰-5.882%
較港股︰-5.53%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌8.875
變動率︰-3.322%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.210
變動率︰-3.516%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.145
變動率︰-4.697%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌13.185
變動率︰-5.754%
精選美股 More
HD
家得寶
按盤價(USD)︰升359.250
變動率︰+2.622%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌193.810
變動率︰-2.086%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌160.784
變動率︰-3.101%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌200.760
變動率︰-3.402%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2024 14:12 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2024 14:12 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09860 艾迪康控股
  • 8.480
  • 02228 QUANTUMPH-P
  • 7.300
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.058
  • 01973 天圖投資
  • 2.120
  • 03309 希瑪醫療
  • 2.380
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.950
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.910
  • 目標︰--
  • 00152 深圳國際
  • 6.540
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 133.700
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 373.800
  • 目標︰$400.20
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 72.950
  • 00700 騰訊控股
  • 373.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.850
  • 00001 長和
  • 41.300
報章貼士
  • 02382 舜宇光學科技
  • 44.300
  • 目標︰$50.00
  • 00142 第一太平
  • 3.730
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 57.100
  • 目標︰$66.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 26.500
即時重點新聞

14/08/2024 16:33  【騰訊業績】騰訊第二季純利升82%，經調整盈利升53%勝預期

14/08/2024 16:40  長建(01038)中期多賺2%至43億元，息增至72仙

14/08/2024 17:03  電能(00006)中期純利升1.6%至30億元，派息78仙

14/08/2024 16:40  《盤後部署》大市成交減至不足700億元，同系強勢可追落後長和

14/08/2024 14:10  【內房困局】陳啟宗：房地產業應由民企主導，監管必須要完善

14/08/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒４１億元，買中移動沽盈富

14/08/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】大華繼顯恢復銀娛目標５１元，晨星調高瑞聲至持有

14/08/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０６，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 7月金融數據弱，監管續調控債市，滬深股市跌人幣漲新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內房 | 陳啟宗：房地產業應由民企主導，監管必須要完善新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

白石角站 | 傳港鐵白石角站周邊擬建1萬公私營單位，並增設長者中心新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

上班服如何平衡舒適與精緻感? 俐落剪裁展現Work-ready印象！如何將休閒元素混合正裝單品？
人氣文章

生財有道

高息定存 | 交銀香港6個月減至3.5厘，富融3個月3.7厘
人氣文章

娛樂情報

蔡思貝王敏奕客串《法證先鋒VI倖存者的救贖》！蔡思貝疑不受內地歡迎、坦承冇劇在手！與王敏奕待遇大不同
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

巴黎奧運落幕：感謝香港運動員面對軟弱、戰勝恐懼，展現運動精神！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

捱夜睇奧運皮膚差兼無精神？3個護膚急救小貼士讓你保持容光煥發！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

零食推薦 | 正餐後不久想吃零食？注意食物升糖指數！營養推介5款夏日低升糖指數小食，幫助控制食欲兼減肥
健康好人生 Health Channel
人氣文章
19款髮膜大比拼！日本雜誌《LDK》評測髮膜用後效果、成分、使用感！6款獲評A級滋潤護髮，最平港幣$57買到！新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
東京超豪華老人院10月登場！帝國酒店主理餐廳、水療泳池、大浴場、麻雀房！房間俯瞰新宿涉谷開揚景觀！入場費高達$810萬港元？一半房間已被預訂？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2024 02:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/08/2024
神州經脈 | 7月金融數據弱，監管續調控債市，滬深股市跌人幣漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金