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巴黎奧運 | 港隊代表團周三巴士巡遊，由沙田體院出發至添馬公園

19/08/2024

巴黎奧運 | 港隊代表團周三巴士巡遊，由沙田體院出發至添馬公園

 

 

巴黎奧運香港代表團在本周三(21日)上午參與巴士巡遊

 

 

　　巴黎奧運會中國香港代表團取得歷史佳績，香港政府與香港體育協會暨港協暨奧委會將在本周三(21日)上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。

 


　　參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

 



最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭

 

 


　　巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭。巴士於上午10時15分由沙田香港體育學院開出，約上午10時30分途經大圍港鐵站，於大約上午11時抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，約上午11時35分經過中環天星碼頭，並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。

 


　　中午，行政長官將在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席香港政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。

 

撰文：經濟通採訪組

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