醫學院 | 盧寵茂：積極考慮成立第三所醫學院

醫務衞生局局長盧寵茂昨天表示，積極考慮建立第三間醫學院的建議，未來亦會繼續支持現有兩間醫學院增加學生名額和收生來源。



盧寵茂稱，政府以多項措施增加醫生人手，已初見成效，會積極考慮成立第三所醫學院的建議。他亦說，醫學既是科學也是人文學，醫生既要懂技術，亦要能溝通及關懷病人，「我們的醫學院好不好，不單比較收到多少個狀元，也應該要看看，出來多少個華陀、白求恩，以至像楊紫芝教授，鍾南山院士。這些醫療人才才符合市民大眾利益。」





年底料有逾250個非本地培訓醫生投入服務



盧寵茂提到，香港醫療水平全球領先，惟醫生與人口比率在全世界發達經濟體最低，截至今年3月31日，香港有約1.65萬名註冊醫生，以全港750萬人口計算，每千人口只有2.16個醫生，較附近地區如內地、新加坡、韓國約2.5至3個醫生低兩至四成；對比歐美部分國家每千人口有3至4名醫生，香港的醫生與人口比例更低了超過五成。他稱，公營醫療系統以全香港不到一半的醫生，照顧九成病人，不但反映醫生工作繁重，更顯示他們工作效率之高。



盧指，修訂《醫生註冊條例》後，醫管局積極招聘，估計今年底會有超過250個非本地培訓醫生投入服務。他稱，醫管局制定多項策略吸引、培訓和挽留人才，23/24年度醫管局醫生較上一個年度增加超過260人，離職率亦都由21/22年度的8.1%回落到23/24年度的5.2%，相信人手情況和醫生工作壓力會得到改善，醫生工作環境以至專業發展得以持續提升。





本港首間中醫醫院明年投入服務



另外，他表示，本港首間中醫醫院將於明年底投入服務，引領本地中醫藥在臨床服務、科研創新等方面發展，強調當局近年投入不少資源，進一步建設中醫藥基礎設施。

撰文：經濟通採訪組

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