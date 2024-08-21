國優計劃 | 港大中大首納「國優計劃」，國家教育部重點支持內地生赴港任教

國家教育部公布第二批「國優計劃」試點高校名單，包括中大及港大，是首次有本港大學獲納入計劃。



「國家優秀中小學教師培養計劃」，即「國優計劃」，目標為內地中小學培養一批屬研究生資歷的科學類課程教師。國家教育部表示，鼓勵內地與香港「國優計劃」的研究生跨校學習、交流，重點支持內地「國優計劃」研究生到香港學習教師教育課程並在香港進行教育實踐。



國家教育部又指，「國優計劃」研究生可免國家中小學教師資格考試，亦鼓勵研究生到香港任教，支持香港試點高校的「國優計劃」研究生免試到內地任教。





原則上內地生畢業後可於港中小學任教



本港教育局表示歡迎，兩間大學均將按其遴選標準擇優錄取合適學生，預計首批學生將於2025/26學年入讀，局方會支持兩間大學配合計劃，為國家及香港培育教育專業人才。



教育局指，透過計劃赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地生，達到課程要求及完成實習後，原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷；按現行機制，非香港永久性居民如持有認可師資培訓資歷，以及由入境事務處簽發的有效工作簽證或香港特區簽證身份書等證明文件，便可申請成為檢定教員，在中小學任教。



中大為「國優」特設新課程



中大回覆表示，中大教育學院與中大深圳分校合作計劃開設為期2年、專為國優計劃而設的碩士學位課程，預計於今年底或明年初起接受申請，學生將在兩間本港及深圳校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習，成功完成課程後，畢業生將可獲豁免考試，直接申請內地教師資格，未提會否安排內地生在本港實習。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇