公屋 | 房協1900伙申報揭公屋戶擁30地，暫有13戶主動交回單位

13戶公屋主動交回單位

房協總監(物業管理)潘源舫接受報章訪問時透露，今年4月起擴大「富戶政策」範圍後，要求約1900個租戶申報是否擁有香港物業及家庭入息與資產，結果發現有租戶坐擁逾千萬元住宅物業，亦有租戶擁有逾30幅土地，部分位處新界，房協需深入調查及計算相關土地價值，了解租戶資產是否已超額。



潘源舫指出，當中13戶已主動交回單位，包括青衣偉景花園、葵涌祖堯邨、沙田乙明邨、土瓜灣樂民新村、大坑勵德邨、筲箕灣明華大廈及沙頭角沙頭角邨。



潘源舫又提到，會留意租戶出入的車，早前已發現20架中港車牌車停泊於房協出租屋邨的月租車位，強調有關車若經核實屬富戶政策下的租戶，會將車的價值納入資產計算。



有租戶擁逾30幅土地，有留意中港車牌車



在上述該批申報租戶中，房協透過與地政總署合作應用物業查冊系統，主動查核租戶是否擁有本港住宅、非住宅物業及土地。房協亦有接觸內地部門例如不動產登記中心，以助查核租戶在內地是否擁有資產；有關安排主要集中在大灣區，已推行約半年，部分個案已回覆，亦有一些正在查核階段，相信經一段時間磨合可加快處理。



房協於2018年9月起實施富戶政策，潘源舫透露，截至今年6月底，因濫用公屋而被收回單位個案為93宗，其中80%為丟空單位，房協是透過查核電表、水表紀錄及信箱等發現懷疑個案並跟進。他又透露，雖然近6年僅收回不足100伙，但近年趨勢是每年個案趨升，反映房協打擊濫用公屋工作取得進展。他亦認為，禁止租戶和家庭成員5年內申請公共房屋具相當阻嚇力，令一些租戶為免被查出而自願交回單位。

撰文：經濟通採訪組

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