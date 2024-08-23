馬會 | 馬會跑馬地體育綜合大樓改建住宅，有測量師料市值近60億元

屋宇署批准跑馬地香港賽馬會體育綜合大樓

屋宇署批准跑馬地香港賽馬會體育綜合大樓，改建成3幢21層高分層住宅，涉及住宅樓面面積逾48萬方呎。發展局指，根據地契，馬會毋須補地價。有測量師估計，項目建成後市值或達58億元。



美聯測量師行董事林子彬認為，物業建成後，馬會未必一定會出售，有些項目、單位市場若接受，收租也是挺好的方案。若是提供予會員服務式住宅或配套支援會員，也是很多變數的選擇。



市場人士估計，若平均每層面積約8000方呎計算，相信該地皮會主要發展中型至大型單位，但未知日後物業落成後，馬會會用作出售抑或保留自住，若以現時同區樓價推算，每方呎售價約2.8萬。



賽馬會發言人回應時表示，該體育綜合大樓由馬會擁有，原獲劃為住宅用途，於80年代決定將有關用地發展為體育綜合大樓，一直獲批臨時規劃許可，將用地作康樂設施用途。近年城規會認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意，馬會今年為該地用途續期申請時，已承諾會發展該用地為住宅項目（包括體育及康樂設施），詳情需作進一步研究。



發展局指，地皮非政府批撥土地，由馬會公開拍賣購入，並屬舊式地契，沒有用途或轉讓限制，毋須申請修訂地契及補地價。

撰文：經濟通採訪組

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