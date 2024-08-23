劏房 | 據報李家超要求做好劏房「體系建設」，研長遠確保劏房整體質素

行政長官李家超指，「解決劏房問題」工作組昨天(22日)向他提交報告，就有序取締劣質劏房提出具體建議方案。他說已提出新元素給專組考慮，指示工作組於1個月內提交進一步研究結果。他會在工作組提交進一步報告後，作全面考慮並公布決定。



消息透露，特首聽取工作組匯報後，提出希望做好劏房的「體系建設」，長遠提高及確保劏房的整體質素，特別指出今次為劏房訂立適切居住環境標準後，日後若有新劏房出現，進入市場的合規單位質素，必須比現時的更理想，確保未來不再有劣質劏房出現，因此要做好未來劏房市場的長達規劃及監管制度。

就劏房最低標準作出建議

李家超在社交網頁表示，「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸，帶領作為副組長的房屋局局長何永賢，以及工作組成員、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩向他匯報工作組調研結果，包括委託顧問公司搜集到的劏房住戶數據、收集和總結各界持分者的意見、闡述工作組為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及其他因素，例如樓宇安全、消防及衞生要求等多方面作出的考慮和建議。

潘達恒：以劏房舒適度衡量較佳

香港地產代理商總會主席潘達恒在電台節目上表示，改善劏房面積並非如坊間所想般簡單，例如一個單位內有三間劏房，如果其中一間劏房面積不符合標準，可能需要整體去改裝。他認為，以劏房的舒適度去衡量會較好，包括先處理劏房內部情況，廚廁相連要先進行內部改善。

起始租金立法，避免改裝費轉嫁租客

社區組織協會副主任施麗珊在同一節目內建議日後的劏房需要登記，再有新劏房推出前亦需要經過審批，要按標準獲批才可以經營，如果現有劏房要改裝以達至標準，過程中安置配套很重要，例如過渡房屋等。



施麗珊又提到，起始租金立法需要同時進行，否則屆時劏房租金有可能上升，亦有業主可能會把改裝費用轉嫁給租客。

撰文：經濟通採訪組

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