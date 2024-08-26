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中大副校長 | 中大校董會通過委任陳維安為副校長，9月16日起生效

26/08/2024

中大副校長 | 中大校董會通過委任陳維安為副校長，9月16日起生效

 

　　香港中文大學宣布，校董會通過委任陳維安出任中大副校長(行政)，任期三年，由今年9月16日起生效。

 


　　副校長(行政)是大學的主管人員之一，由大學校董會任命，並透過校長向校董會負責。該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制定的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。

 

陳維安曾任立法會秘書處秘書長

 

　　陳維安先後取得普林斯頓大學工程理學士學位、哈佛大學碩士學位，以及賓夕法尼亞州大學沃頓商學院工商管理碩士學位。陳氏在投入公共服務前在商界工作多年。他曾任職投資銀行和管理顧問公司，並於香港賽馬會擔任多個高級管理職位。他於2008至2012年間出任香港政府教育局副局長，並於2012至2024年為立法會秘書處秘書長。陳氏以往的工作環境充滿挑戰。他有效領導專業團隊，面對不同意見的持份者時贏得各方尊重。他善於與政府部門、立法會議員、媒體和專業協會保持良好關係，在促進持份者參與的工作上盡顯其卓越能力。

 

對獲委任中大副校長深感榮幸

 

　　陳維安對於獲委任為中大副校長(行政)深表榮幸，稱在過往的工作經驗中，深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要，相信這些經驗有助他與中大成員共事，同心協力為這所著名學府的發展貢獻所長。


　　中大校董會於2024年2月舉行今年第一次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘。經過廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安。


　　中大校董會去年12月13日宣布，通過終止副校長吳樹培僱傭關係，即日起生效。校董會稱已對吳失去信心，強調以大學良好管治原則作出此決定。

 

撰文：經濟通採訪組

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