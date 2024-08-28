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大熊貓 | 海洋公園兩新園區須擱置，大熊貓寶寶或2月與公眾見面

28/08/2024

　　海洋公園主席龐建貽接受報章訪問時透露，大熊貓寶寶兩姐弟健康情況總算穩定下來，並開始長出黑白毛色。對於大熊貓寶寶公開露面的時間，園方計劃參考澳門一對雙胞胎，最少等到半歲、即明年2月中才與公眾見面；中央贈港的新一對大熊貓就預料12月可以露面。

 

大熊貓 | 海洋公園兩新園區須擱置，大熊貓寶寶或2月與公眾見面

港產大熊貓出生已滿「十二朝」。圖為細佬第11天 (海洋公園圖片)

 

 

　　龐建貽建議，可以先探訪新一對年輕大熊貓「止癮」，相信市民一定會成為粉絲；為免大量遊客參觀「嚇親」大熊貓，開放初期會限制人流，讓牠們慢慢適應。他又指，不計劃安排大熊貓與公眾親身接觸，強調以動物福祉為先。

 

海洋公園將擱置兩個新園區

 

　　龐建貽接受另一份報章訪問時又表示，海洋公園「重生方案」將會有調整，原本計劃的3個全新主題園區，其中兩個將暫時擱置，包括「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」。

 

　　其中「健康主題區」，原本計劃可舉辦豪華露營、瑜伽靜修等健康活動，龐建貽指，原本認為有關方案獨特，但後來發現香港及鄰近地區，都增加了不少同類設施，因此未必能有助帶來新收入及人流，加上市場變化及附近有新商場落成，原定於山下園區免費入場的「零售餐飲消閒區」同樣暫時擱置。另一個全新「歷險主題區」，園方與合作夥伴已商討至最後環節，敲定細節後會盡快公布。

 

有信心資金足夠應付新的大熊貓館

 

　　團體亦正研究新大熊貓館的選址及方案，以及發展「大熊貓經濟」，包括6隻大熊貓的知識產權(IP)、大熊貓護理員「明星化」等，以把握大熊貓商機，從而帶動入園人次及收益。

 

 

大熊貓 | 海洋公園兩新園區須擱置，大熊貓寶寶或2月與公眾見面

圖為家姐第10天 (海洋公園圖片)

 

　　至於新的大熊貓館，龐建貽指山下園區土地較平，亦鄰近港鐵站入口，是其中一個考慮方案，但現時仍未有定案。他指在資金方面有信心可穩妥完成項目，認為社會普遍認同園方在動物保育及教育方面的貢獻，已和不同慈善機構、商業機構等接洽資助問題，亦期望可獲市民及政府支持。

 

撰文：經濟通採訪組

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