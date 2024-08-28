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李嘉誠基金會向港大捐贈無創治肝癌儀器，李嘉誠透過視像「現身」

28/08/2024

 

李嘉誠基金會向港大捐贈無創治肝癌儀器，李嘉誠透過視像「現身」

 

　　港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy系統，採用全球頂尖的組織碎化技術在香港進行臨床試驗，為肝癌患者提供無創、無痛、高效的治療選擇。


　　近年鮮有公開露面的長和系創辦人李嘉誠亦有「現身」，以視像方式出席活動，他在畫面上向出席的嘉賓及傳媒揮手，保持著燦爛的笑容，精神狀態非常好，並隔空與在場人士合照。其後李嘉誠在新聞稿表示，氣泡可以治癌，是多麼不可思議的事。醫療科技研究、創新和應用不僅是賦予社會希望的關鍵，也可帶來經濟前景。


　　港大醫學院院長劉澤星表示，李嘉誠常說「要創富先創新」，每逢有新儀器，都會第一時想起李嘉誠醫學院。他衷心感謝基金會是次慷慨的捐贈，以及多年來對學院的大力支持，包括去年資助3000萬港元用於提升人工智能在教與學領域的應用。


　　基金會今次亦會將捐助10位肝癌患者，於瑪麗醫院接受這項嶄新治療，並參與臨床試驗，預計第一位患者將於本周接受治療；也支持6名醫生及放射治療師前往美國，接受系統生產商的專門培訓。

 

撰文：經濟通採訪組

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