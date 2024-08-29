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請人難 | 調查：僅16%企業認為請人「極度困難」，創兩年新低

29/08/2024

請人難 | 調查：僅16%企業認為請人「極度困難」，創兩年新低

 

　　香港人力資源管理學會公布「未來勞動力研究2024」結果，顯示填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，這是自2022年學會調查以來的最低水平，反映職缺難填困境減緩，但預料2028年人才需求輕微增長2%。

 

酒店及餐飲業僱主認為招聘困難

 

　　人力資源管理學會會長孔於人表示，招聘較容易，可能是受到香港勞動力增長，及人才入境計劃擴大影響。


　　學會今年4-6月以網上調查進行，合共300間來自20個不同行業的企業及機構參與。行業方面，酒店及餐飲業約有45%僱主認為招聘員工「極度困難」，有55%僱主感到「相當困難」，其中侍應、清潔工及房務員最難填補。而物業管理及房地產開發行業雖然沒有僱主表示招聘「極度困難」，但仍有83%企業表示「相當困難」。

 

建造業及物管業人才需求穩定增長

 

　　研究結果顯示，2028年人才需求料整體增長2%，企業傾向增加更多資源在「資深管理層」，增長約7.4%；至於中層管理層、專業人士、主管」則增長約5%。孔於人估計，小型企業會面臨較大的人力需求增長，預計高達12.5%。


　　建築，工程和建造業、貿易業、物業管理及房地產開發業人才需求料將穩定增長，分別預計增幅8.4%、6.4%及4.9%。相信與香港未來的重大發展項目有關，如北部都會區、交椅洲人工島，但傳統職位未來需求或會減少，特別是行政或文書行業的「行政人員、文員、秘書」職業，預期下降近七成。

 

撰文：經濟通採訪組

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