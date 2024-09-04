1881 | 尖沙咀1881商場僅剩三租戶，長實：正調整零售組合

內地旅客來港搶購奢侈品盛勢不再，長實計劃提供更多休閒餐飲店

《彭博》報道，長實(01113)尖沙咀1881 Heritage商場據報逾30舖位，僅剩3個租戶。據商場網頁介紹，現時店舖分別有CHAUMET、HUBLOT及溥儀眼鏡，其餘均顯示為「即將開幕」。

長實計劃提供更多休閒餐飲店

長實集團發言人表示，1881 Heritage商場正在調整零售組合，並計劃提供更多休閒餐飲店以及針對Z世代購物者的品牌。

《彭博》報道提到，1881 Heritage商場過去常吸引中國內地遊客大排長龍，在蒂芙尼、卡地亞和Chopard等品牌經營的精品店購物。而商場附近的廣東道一店鋪，一個原本由OMEGA租用的舖位，月租750萬元，如今已劈價80%租予一家銀行。另一核心區銅鑼灣羅素街的一個原Burberry舖位，租金亦從2019年回落89%，如今租給了一家變形金剛主題快餐店。

內地旅客來港搶購奢侈品盛勢不再

報道引述盛滙商舖基金創始人李根興形容，香港的奢侈品市場上過天堂，現在跌回地獄，內地旅客來香港大量購買奢侈品的光景已經過去，他認為不要期望回到2013和2014年的狀況，即使恢復到2018和2019年，可能都需要4到5年時間。

盛滙商舖基金截至6月底，管理約14億港元的資產，基金資產淨值在3年內下跌9.7%。基金專注投資本地需求為主的商鋪，受影響幅度低於遊客區的商鋪，不過，李根興指，由於市道疲弱，部份投資者想提早退出基金，增加出售物業套現的壓力。

撰文：經濟通採訪組

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