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陳茂波：支持更多公營機構發債融資，未來數月再公布綠債發售詳情

16/09/2024

　　財政司司長陳茂波發表網誌表示，今個年度計劃發行500億元零售銀色債券，以及200億元的零售綠色債券及基礎建設債券，希望達到讓金融更普惠的目的外，亦是希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。他將於未來數月公布其餘零售債券發行詳情。

 

陳茂波：支持更多公營機構發債融資，未來數月再公布綠債發售詳情

（資料圖片）

 

　　這次銀債募集所得，會撥入「基本工程儲備基金」，以支持推進不同的基建項目，他稱，認購銀債的長者亦為自己生活的社區和香港的建設作出貢獻，形容是多贏的投資。

 

　　他指出，在政府的支持下，更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，以更好利用市場的資金，推動其不同範疇的工作。以槓桿市場資源的籌融資方式，亦是借助市場的專業知識和經驗，檢視其項目的財務可行性和合理性。

 

科技創新須槓桿金融力量支持

 

　　另一方面，他提到科技創新可以推動經濟和產業跨越式的發展，但需要資金的支持，須槓桿金融的力量。如果能將全鏈條金融服務的前端激活，讓更多私募基金、創投基金、風投基金和長期資金更好支持初創企業，將為本港創科產業化發展注入強大推動力。

 

　　陳茂波稱，上周出席了香港投資管理有限公司（港投公司）舉辦的首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，與會的基金代表都看好在港發展的前景，認為香港具備獨特制度優勢，創科生態蓬勃，加上地緣政治和需要走出國際市場等因素，令一些具潛質的初創科企希望扎根香港，利用香港這個既可兼顧內地業務，又能連通和發展國際市場的平台，以及高水平的學術和基礎科研能力。因此可以預期香港的「投」、「產」、「學」、「研」生態圈將日趨活躍。此外，創科產業發展要走深走實，除了需要前沿科技，更需要年青敢為的生力軍。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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