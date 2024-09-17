十一國慶 | 李家超：國慶舉辦逾400項慶祝活動，當日可免費搭電車半價睇戲

行政長官李家超出席行會前見記者指，今年75周年國慶會舉辦超過400項慶祝活動，有3大特色，包括多元化、全城慶祝及與眾同樂。

國慶當日免費搭電車、半價睇戲

李家超指，國慶當日，政府會透過電影發展基金，資助一半電影票價，市民可半價睇戲。另外，10月1日市民可免費乘搭電車，用八達通乘搭港鐵大部份路線有七五折，小童可免費搭九巴和龍運巴士；9月30日至10月2日，所有乘客可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及中環的航線；康文署核下多項運動康樂設施，包括所有博物館、展覽、濕地公園免費開放。



全港多個商場、百貨公司以及西九文化區、香港海洋公園，昂坪360和山頂纜車等均推出優惠，多達約3000家食肆會提供餐飲優惠，最少1萬個公眾街市和小販攤檔會提供購物75折優惠。

加入「75」元素」

李家超又提到，每個政策局都積極在各個範疇下大力推動慶祝國慶，並在多項活動加入「75」數字相關的元素和特色，例如安排75隊公務員義工隊，為750名長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助7500名市民本地旅遊等。

目標月底中央送贈大熊貓可抵港*

被問到中央送贈的一對大熊貓來港進度，李家超指，已與內地單位原則上達成協議，仍有一些細節需要處理，目前已經進入隔離檢疫程序。他指目標一對大熊貓在本月底抵港，之後亦需要隔離檢疫，以及約一個月時間適應環境。

至於本地出世的一對熊貓，李家超表示，見到它們身體健康，體態已出現熊貓的特性，但仍要視乎專家意見及實際情況，希望明年第一季市民可見到一對本地出世的熊貓。

撰文：經濟通採訪組

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