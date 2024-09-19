搶人才 | 香港人才排名升至全球第9，八年來首次重返十大位置

國際管理發展學院((IMD)今日發布《2024年世界人才排名》，香港由2023年的第16位，大幅上升至第9位，是2016年以來首次重返十大之列。

香港的理科畢業生百分比高踞全球第一

香港在《排名》的3個人才競爭力因素中均比去年進步：「就緒度」排名由去年第6攀升至第4；「投資及發展」則由第15升至第13；而「吸引力」排名亦由第32進步至第28。各項指標方面，香港的理科畢業生百分比高踞全球第一，在財務技能、管理教育成效以及管理層薪酬位列全球前5名。

逾15萬人經各項人才入境計劃抵港

政府發言人表示，香港在國際管理發展學院發布的《排名》位列全球前十，足證特區政府在教育及引進人才方面的工作成效顯著。香港擁有良好的教育基建、享譽國際的大學和優秀的科研人才，教學質量在多項國際比較研究中名列前茅。而特區政府在2022年《施政報告》宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才來港發展，包括推出專門吸納高收入人士和世界頂尖大學畢業生的「高端人才通行證計劃」，以及優化其他入境計劃，吸引外來優秀人才，豐富本地人才庫。



發言人續指：截至今年8月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批，同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過15萬人。這些外來的優秀人才及其家人充實了香港的勞動力，亦為本地經濟注入新動力。特區政府去年10月底成立香港人才服務辦公室，為來港人才提供一站式支援服務，協助他們落戶香港。

撰文：經濟通採訪組

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