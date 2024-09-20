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新田科技城 | 港府如期今年底就新田科技城首階段土地平整向財委會申請撥款

20/09/2024

新田科技城 | 港府如期今年底就新田科技城首階段土地平整向財委會申請撥款

 

　　行政長官會同行政會議已核准新田科技城分區、米埔及錦綉花園分區和牛潭尾分區計劃大綱草圖，為推展新田科技城(早前已獲核准法定規劃的河套區除外)和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架。


　　發展局發言人表示，政府會如期在今年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程，向立法會財務委員會申請撥款，以期首批創科用地於2026年完成平整。此外，政府年底申請工程撥款時，會一併就三寶樹濕地保育公園第一期的設計工作申請所需款項。發言人強調，首階段工程撥款不會包括填塘。

 

不會因司法覆核停止推展裨益社會的項目

 

　　發言人表示，隨著法定規劃程序完成，政府會繼續全力推進新田科技城和相關項目。雖然新田科技城環評報告正面對司法覆核挑戰，但項目已經過充分研究和諮詢，合法合規，專業全面，加上項目對創科發展的策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，不能蹉跎歲月。


　　發言人又指，政府正致力推動北部都會區發展，成為香港的策略增長區，亦全力推展多個不同的土地發展、基建和房屋項目，照顧社會民生和經濟發展需要，政府不會、亦不應純粹因個別人士提出司法覆核申請而停止推展裨益社會的項目。政府團隊會全力應對該司法覆核挑戰，期間亦會審慎、務實推展項目，務求減低該個別人士提出的司法覆核對項目進度的影響。

 

撰文：經濟通採訪組

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