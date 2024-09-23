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氫能 | 謝展寰：本港正展開逾10個氫能試驗項目

23/09/2024

氫能 | 謝展寰：本港正展開逾10個氫能試驗項目

 

　　環境及生態局局長謝展寰表示，政府在6月發布《香港氫能發展策略》，統籌及制定與氫能應用相關的技術和標準，為氫能應用商業化提供指引，現已開展超過10個試驗項目，包括跨境運氫和供氫設備，期望推動企業進行能源轉型。


　　謝展寰說，多國為應對氣候變化，進行綠色轉型，這是挑戰，亦是機遇，應該好好把握。香港早前公布香港氫能發展策略，在業界參與下，氫能源跨部門小組已同意開展10多個本地試驗項目，推動加快能源轉型及提升競爭力。

 

香港肩負起推進灣區可持續發展的角色


　　謝展寰在一個頒獎禮致辭時指，本港在2014年達到「碳達峰」後，至今碳排放已減少四分一，人均碳排放是美國的四分一、歐盟的六成，而香港已訂下減碳目標，2035年前力爭碳排放減半，2050年達碳中和，並發表香港氣候行動藍圖，多方面減碳。


　　他表示，近年灣區企業一方面透過技術創新，不斷提高能源利用效率，推動企業實現低碳轉型，另一方面在員工培訓，積極承擔社會責任。香港作為大灣區中心城市之一，更肩負起推進灣區可持續發展的角色。

 

撰文：經濟通採訪組

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