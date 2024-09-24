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李家超：中央送贈兩隻大熊貓周四抵港，將在機場舉行歡迎儀式

24/09/2024

　　行政長官李家超出席行會前見記者，宣布中央政府向特區送贈的兩隻大熊貓，將會在本周四（26日）到達香港，特區政府會在香港國際機場舉行儀式，歡迎大熊貓抵港，儀式由政務司司長主持。

 

李家超：中央送贈兩隻大熊貓周四抵港，將在機場舉行歡迎儀式

（政府新聞處圖片）

 

　　李家超指，文體旅局局長楊潤雄今日會出發到四川，出席明天（25日）與中國大熊貓保護研究中心在都江堰舉辦的歡送儀式。大熊貓抵港後，會在海洋公園進行至少30天的檢疫隔離，之後需要另外至少30天適應新環境，由專家評估情況，希望可以在12月中可與大眾見面。

 

鼓勵各界把握大熊貓新商機

 

　　他表示，贈港的一對大熊貓，雄性熊貓叫安安、雌性叫可可，均為5歲，剛剛踏入成年，充滿活力。為了迎接熊貓，香港特區政府與海洋公園在多方面做好準備，幫助牠們盡快適應新環境，包括派遣護理人員前往熊貓中心都江堰基地，了解兩隻大熊貓的習性，又讓大熊貓預先習慣來到香港之後進食的竹子品種等。另外，海洋公園已經完成第一階段優化展館工程。

 

　　社會方面，文體旅局將聯同海洋公園、旅發局和社會各界，積極開展遍布全港的宣傳和活動，包括在10月舉行徵名比賽，並在各區加入有大熊貓元素的活動。

 

　　李家超又指，郵政署會在10月推出大熊貓主題特別郵票和郵品，他鼓勵各界把握由大熊貓帶來的新商機，推出相關宣傳及文創產品。

 

冀新生大熊貓明年初盡早與公眾見面

 

　　至於本地誕生的大熊貓，李家超指從過去一個月海洋公園官方專頁見到，一對新生大熊貓正處於暴風式成長階段。他已經要求海洋公園及專家保持緊密溝通，讓牠們可以在明年初盡早與市民見面。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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