車牌查冊 | 記協就車牌查冊新安排司法覆核案，押後至年底頒判詞

車牌查冊程序新安排提出的司法覆核押後至12月24日頒布判詞

記者協會就運輸署車牌查冊程序新安排提出的司法覆核，高等法院法官聽取雙方陳詞後，押後至12月24日頒布判詞。

記協：運輸署不應衡量資料是否恰當使用

記協一方指由資深大律師祁志代表，指終審法院的判詞已表明記者查冊權利不應受限制，但運輸署提出的「例外情況」範圍廣，新安排實施以來沒有記者成功查冊。



祁志表示，運輸署不應限制真誠新聞工作，不應衡量資料是否恰當使用，只應考慮會否濫用資料，而現時只有三類型查冊申請可自動獲批。



祁志又指，新規定下如記者要查車牌，署方會通知當事人，而這樣的預先提示會提醒有可能犯罪人士，亦帶來寒蟬效應，令新聞失去監察角色。涉及私隱權方面，記協認為《私隱條例》已平衡各方利益；又指記者在刊登報道前會查證事實，公眾利益的重要性大於私隱。

運輸署：複雜程序為有效審查查冊目的

代表運輸署的資深大律師余若海引述蔡玉玲案的判詞指，運輸署長有責任保障車輛名冊中的私人資料，並解釋署方向查冊的記者施加更複雜的程序或出現延誤，是為了有效審查查冊的目的。



運輸署又指，記者查冊有機會只是因為好奇，反問記者有什麼自由獲取個人私隱資料；又指新安排下有記者就2019年「元朗721事件」進行車牌查冊，指事件已過去多年，質疑有何新聞價值，認為記者只是測試查冊制度。法官高浩文就反問，記者的調查報道追查多年前的事件有什麼問題。



在庭上，法官高浩文質疑，是否真的應由運輸署署長判斷記者跟進的報道是否緊急，反問為甚麼署長不可認為記者報道，已是可公開名冊資料的合理理由。

撰文：經濟通採訪組

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