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十一黃金周 | 旅監局料國慶黃金周約925團訪港，涉3.6萬人次

25/09/2024

十一黃金周 | 旅監局料國慶黃金周約925團訪港，涉3.6萬人次

 

預計在今年內地國慶黃金周期間訪港的內地入境旅行團約925團

 

　　旅遊業監管局表示，根據業界提供最新資料，預計在今年內地國慶黃金周期間訪港的內地入境旅行團約925團，平均每日約132團，涉及旅客約3.6萬人次。內地黃金周入境旅客大部分以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰訪港。


　　旅監局日前聯同海關到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點，加強保障入境旅行團旅客權益。本月初旅監局聯同旅遊事務署，及多個政府部門代表到訪尖沙咀天星碼頭及附近提供維港遊服務的碼頭，並到土瓜灣考察入境旅行團註冊商店及餐飲處所，視察相關單位有關優化人流的管理安排。


　　就不少內地入境旅行團將香港大學納入訪港的行程中，旅監局指，今年7月起便一直與相關旅行代理商保持緊密溝通，並於上月聯同西區警區於港大外薄扶林道一帶路段指示旅遊巴於合適地點上落客，以確保內地入境旅行團的活動能有序及妥善進行，減低對社區及市民造成的影響。


　　旅監局又指，內地國慶黃金周假期期間，會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等

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