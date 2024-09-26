熊貓經濟 | 中央送贈香港一對大熊貓順利抵港

中央贈送香港的一對大熊貓「安安」及「可可」順利抵港。特區政府將舉行歡迎儀式。



「安安」及「可可」凌晨2時許由都江堰中國大熊貓保護研究中心出發，先後運上兩架專車，再由警車開路，前往成都雙流機場。兩隻大熊貓，在多名工作人員協助下，運上專機。都江堰大熊貓保護研究中心的獸醫及飼養員，聯同海洋公園人員全程協助及監察大熊貓的運送。

陳國基：大熊貓加入香港大家庭喜上加喜

中央贈港一對大熊貓「安安」和「可可」，今日由四川成都啟程來港，專機在今早11時14分左右抵達香港國際機場，漁護署職員隨即上機為一對大熊貓做檢查。政務司司長陳國基及文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席在香港國際機場舉行的大熊貓抵港歡迎儀式。「安安」和「可可」之後從機場前往新居海洋公園，入住海洋公園賽馬會四川奇珍館。



政務司司長陳國基致辭時表示，在國慶節期間充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。他感謝內地當局過去數個月付出大量時間及心血，安排熊貓抵港，充分表現中央對香港的支持。

陳國基稱，兩隻大熊貓將接受為期30日的隔離檢疫，其後再花一個月適應新居所，屆時會視乎適應情況及聽取專家意見，盡快安排牠們與公眾見面。政府亦會與社會各界舉辦繪畫等比賽，帶動社會歡迎大熊貓的氣氛。他感謝香港賽馬會慈善信託基金贊助，改善大熊貓在海洋公園的新居設施，讓牠們住得舒適，以及資助有關大熊貓的保育教育工作。

撰文：經濟通採訪組

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