團結香港基金倡設「盛事辦公室」，改建啟德方艙作體育娛樂場地

團結香港基金今日發表《跨越體育界限 共建盛事之都》的政策倡議報告，提出12項建議，包括政府從支援申辦及策劃體育賽事、提升體育基礎設施、推廣體育娛樂三方面推動發展，如成立「盛事辦公室」、改建啟德方艙醫院用作體育娛樂場地、修繕康文署大型體育場地等。



報告指出，現時政府角色較被動，缺乏系統性策略規劃以吸引體育賽事落戶香港，若設立「盛事辦公室」，可作為單一對接窗口，簡化牌照申請流程，促進主辦方與各政府部門及受影響社區等溝通。

建議開放部分私人體育會設施配合大型盛事

體育賽事基礎設施方面，報告建議為康文署場館展開系統性評估，制定大型體育場館修繕計劃，針對目前未達國際賽事標準的康文署大型場館，優化並提供所需配套及設施。報告又提議文化體育及旅遊局可考慮透過修訂私人遊樂場地契約，並由康文署促進活動主辦方、包括體育總會，與私人體育會之間的合作，開放部分私人體育會的設施，以配合大型盛事舉辦。

簡化申請程序

至於啟德體育園，報告認為現時使用啟德體育園舉辦賽事的牌照申請程序較冗長繁瑣，增加主辦方選擇場館舉辦賽事的難度，建議參考康文署場館的模式，逐漸放寬及簡化有關申請程序。另外亦提出，善用啟德方艙醫院用地作為體育娛樂場地，擴大與賽事場館周邊地點的協同效應，將啟德打造成體育旅遊核心地帶。



身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛表示，每150萬名遊客可帶動0.1%的GDP增長，認為舉辦盛事可推動旅遊業恢復甚至超過疫情前的數據。他指香港體育產業化有民眾基礎，但舉辦賽事的場地要求愈來愈高，而香港大部分設施在康文署轄下管轄，政府應檢視哪些場館能深化轉型，且國際組織對「體育展示」的要求也愈來愈高，對背後需要的硬件和空間設施有一定要求。

撰文：經濟通採訪組

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