香港貧窮狀況報告| 樂施會：本港首季貧窮率20.2%，貧富差距擴至81.9倍

樂施會今日發表香港貧窮狀況報告，發現今年第一季度的香港整體貧窮率達20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態。比較最低及最高收入家庭月入中位數，疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至今年第一季的81.9倍。



此外，本港65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，較2019年急升42.9%；獨老和雙老貧窮住戶合共高達26萬。上述數據反映，本港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。

最貧窮一成住戶家庭月入中位數1600元

樂施會以政府統計處2019至2023年及今年第一季數據，分析按十等分組別劃分的住戶每月收入中位數(第一等分為最貧窮，第十等分為最富裕)。在今年第一季，最貧窮一成住戶的家庭月入中位數僅1600元，較疫情前大跌超過五成(54.3%)。相反，最富裕的一成住戶家庭月入中位數達 13.11萬元，較2019年上升近一成，兩者差距達81.9倍。

香港貧窮住戶增至61萬，獨老和雙老貧窮住戶佔26萬

另一方面，香港貧窮住戶數目在今年第一季增至61萬，佔整體住戶22.7%。與2019年相比，本港貧窮獨老住戶數目更大幅上升47.2%，達到13.17萬戶；貧窮雙老住戶亦上升了55.3%，達到 13.28萬戶。



疫後復常第二年，本港65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，當中超過5.58萬貧窮長者為非經濟活躍人士，兩者都較2019年急增42.9%。與此同時，本港現時長者勞動參與率僅為13.9%，較內地的25%及挪威的22%為低。

樂施會建議降低長者申請職津門檻

樂施會建議在貧窮線下實現精準扶貧，加入「賦能」及「積極老年」等目標、透過「官商民」合作，孕育更多具社會影響力的創新項目、改革中高齡就業計劃，提升長者就業率、降低長者申請職津門檻，提升長者就業誘因等。

撰文：經濟通採訪組

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