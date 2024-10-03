十一國慶 | 十一黃金周首日整體旅客訪港24.4萬人次，刷新單日紀錄

內地國慶黃金周首日，訪港內地旅客達22.1萬人次，創下疫情後單日內地入境旅客新高，連同其他訪港旅客共有24.4萬人次，刷新整體訪港旅客數目單日紀錄。

今日預計280團到港

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組引述，旅監局提供資料，昨日有219個內地入境旅行團到港，並預計今日會有280團到港，當中約80%為過夜行程。至於郵輪方面，跨部門工作小組表示，有大型郵輪在港展開為期兩個月的季節性母港營運，今日約有1800名內地旅客，經香園圍口岸管制站入境，搭旅遊巴前往啟德郵輪碼頭登船。

旅遊事務專員今早到香園圍口岸管制站視察

跨部門工作小組表示，旅遊事務專員今早到香園圍口岸管制站視察，業界在口岸管制站的接待工作順利，訪港參與郵輪行程的內地旅客只需40分鐘車程，從口岸管制站直達啟德郵輪碼頭。



跨部門工作小組稱，將持續監察黃金周期間的各種情況，根據實際需要採取必要的應對措施，並適時作出公布。

撰文：經濟通採訪組

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