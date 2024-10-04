安達臣 | 長實︰正責成顧問團隊了解安達臣項目情況，強調定必確保樓宇安全

本地傳媒報道，長實(01113)旗下正在興建的安達臣首置盤第三座被揭缺少至少四條Y40鋼筋。長實接受《經濟通通訊社》查詢時表示，有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測。

正責成顧問團隊就圖則進行了解及適當處理

長實又指，近日屋宇署指有關樓宇之工程進展與圖則不一致；而據有關傳媒報道指出，屋宇署強調整體建築物沒有明顯危險。公司正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理，集團定必一如過往確保樓宇安全。

安達臣首置盤地盤於上周六起停工

屋宇署表示，8月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》（第123章）標準安裝。署方非常重視事件，自9月初先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等。於9月26日的視察中，署方人員發現地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

整體建築物無明顯危險

由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於翌日（即27日）召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。

安達臣道發展項目整個地盤已於9月28日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。屋宇署正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。

檢視同一承建商負責其他七個私人發展項目上蓋工程

署方亦正檢視由同一承建商負責的其他七個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。

上述八個私人發展項目當中，有四個是承接去年11月從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目。今次涉事的註冊承建商是另一獨立註冊的承建商。在屋宇署的註冊制度下，註冊承建商必須有合適的獲授權簽署人負責監督工程，而該註冊承建商的獲授權簽署人並非精進建築工程有限公司於去年續期申請過程中被除名的獲授權簽署人。曾被除名的獲授權簽署人除非再通過承建商註冊事務委員會的面試及審議，否則不能代表註冊承建商就《條例》行事。

屋宇署重視建築工程質素

發言人強調，屋宇署非常重視建築工程的安全及質素，無論涉及的承建商為何，其負責的建築工程均受現行制度嚴格監管。

據報，涉事的地盤由長實發展，起初由精進建築工程承建，但精進旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外後，被屋宇署拒絕續牌，工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手工程。

撰文：經濟通通訊社記者柳英傑

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