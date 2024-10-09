施政報告 | 測量師學會倡改地皮估價方法，新居屋禁止補地價自由轉售

香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江指出，在賣地方面，地政總署應重新審視評估地價的方法，確保反映當前市場情況，包括物業銷售速度；估價專家須及時獲取準確建築成本估算。在處理土地審批安排中，政府可積極扮演「促進者」的角色。

（許英略攝）

他亦支持政府繼續及擴大採用「標準金額」的補地價方式處理土地申請。政府亦應繼續採用「基建先行」完善基礎設施計劃。劉振江指出，雖然暫時標準補地價使用情況不高，但有其重要性，由於政府可予市場更實際的情況資訊，幫助投資者作出決定。

土地供應方面，學會支持北都區及交椅州人工島發展。不過，劉振江指出，現時土地供應緊張程度稍有紓緩，政府現亦審時度勢推地，而交椅州人工島項目亦未算逼切，仍處於設計階段，因而相信本份《施政報告》未必會著墨太多。

支持繼續及擴大採用標準補地價

香港測量師學會前會長及房屋政策小組主席趙錦權建議，改善公營及資助房屋政策，如暫停「綠表置居計劃」，將所有公屋單位僅作出租用途。他亦建議，未來出售的居屋單位只能在居屋第二市場以議定價格售予房委會提名的買家，不能透過補地價在公開市場出售。轉售價格可參考單位購買價格和消費物價指數（CPI）作為指標。

趙錦權提到，政府現時興建公屋數量落後需求，若某些公屋可作出售，會影響輪候隊伍，令輪候時間未能縮短。居屋亦應只給予合資格人士購買，而非成為私人住宅，否則其存量會一直縮減。

倡無人競投地皮暫作過渡屋

趙錦權亦建議，將無人競投的住宅用地用於過渡性房屋的安排，過渡期間可繼續將這些土地列入賣地計劃，直至成功出售。青年住屋方面，建議改善青年住屋階梯，研究提高資助出售單位比例，考慮推出「青年首置上車盤」等特別計劃，或是參考國外「可負擔房屋（Affordable Housing）」的案例，要求私人發展商以折扣價向合資格年輕人提供一定比例的單位。學會亦建議增加宿舍供應。

他亦提到，要多管齊下滿足長者、海外人才等住屋需求；政府審視樓價負擔能力指數計算時，亦可考慮如按揭利率等更多因素，以更準確反映實際市況，以及適時調整房地產政策及稅務安排。

香港測量師學會會長林家輝亦指出，建築行業成本需設計創新去改善，建議政府應擺放更多力量去解決創新物料、科技、設計等，增加科技創新，產生高質素成果並降低成本。

學會亦建議，成立「樓宇維修局」加強樓宇安全管理，全面提升現有樓宇不合規及改建監管，推出額外優惠、補貼計劃推動綠色建築發展。另學會建議積極推動低空經濟發展。

撰文：經濟通採訪組

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