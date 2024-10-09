  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

施政報告 | 測量師學會倡改地皮估價方法，新居屋禁止補地價自由轉售

09/10/2024

施政報告 | 測量師學會倡改地皮估價方法，無人競投地皮暫作過渡屋

 

　　香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江指出，在賣地方面，地政總署應重新審視評估地價的方法，確保反映當前市場情況，包括物業銷售速度；估價專家須及時獲取準確建築成本估算。在處理土地審批安排中，政府可積極扮演「促進者」的角色。

 

施政前瞻 | 測量師學會倡改地皮估價方法，無人競投地皮暫作過渡屋

（許英略攝）

 

　　他亦支持政府繼續及擴大採用「標準金額」的補地價方式處理土地申請。政府亦應繼續採用「基建先行」完善基礎設施計劃。劉振江指出，雖然暫時標準補地價使用情況不高，但有其重要性，由於政府可予市場更實際的情況資訊，幫助投資者作出決定。

 

　　土地供應方面，學會支持北都區及交椅州人工島發展。不過，劉振江指出，現時土地供應緊張程度稍有紓緩，政府現亦審時度勢推地，而交椅州人工島項目亦未算逼切，仍處於設計階段，因而相信本份《施政報告》未必會著墨太多。

 

支持繼續及擴大採用標準補地價

 

　　香港測量師學會前會長及房屋政策小組主席趙錦權建議，改善公營及資助房屋政策，如暫停「綠表置居計劃」，將所有公屋單位僅作出租用途。他亦建議，未來出售的居屋單位只能在居屋第二市場以議定價格售予房委會提名的買家，不能透過補地價在公開市場出售。轉售價格可參考單位購買價格和消費物價指數（CPI）作為指標。

 

　　趙錦權提到，政府現時興建公屋數量落後需求，若某些公屋可作出售，會影響輪候隊伍，令輪候時間未能縮短。居屋亦應只給予合資格人士購買，而非成為私人住宅，否則其存量會一直縮減。

 

倡無人競投地皮暫作過渡屋

 

　　趙錦權亦建議，將無人競投的住宅用地用於過渡性房屋的安排，過渡期間可繼續將這些土地列入賣地計劃，直至成功出售。青年住屋方面，建議改善青年住屋階梯，研究提高資助出售單位比例，考慮推出「青年首置上車盤」等特別計劃，或是參考國外「可負擔房屋（Affordable Housing）」的案例，要求私人發展商以折扣價向合資格年輕人提供一定比例的單位。學會亦建議增加宿舍供應。

 

　　他亦提到，要多管齊下滿足長者、海外人才等住屋需求；政府審視樓價負擔能力指數計算時，亦可考慮如按揭利率等更多因素，以更準確反映實際市況，以及適時調整房地產政策及稅務安排。

 

　　香港測量師學會會長林家輝亦指出，建築行業成本需設計創新去改善，建議政府應擺放更多力量去解決創新物料、科技、設計等，增加科技創新，產生高質素成果並降低成本。

 

　　學會亦建議，成立「樓宇維修局」加強樓宇安全管理，全面提升現有樓宇不合規及改建監管，推出額外優惠、補貼計劃推動綠色建築發展。另學會建議積極推動低空經濟發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02443

汽車街

9.150

異動股

01586

力鴻檢驗

1.790

異動股

02328

中國財險

12.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02443 汽車街
  • 9.150
  • 01586 力鴻檢驗
  • 1.790
  • 02328 中國財險
  • 12.000
  • 09890 中旭未來
  • 8.910
  • 08445 怡康泰工程集團
  • 0.156
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 28.950
  • 目標︰$36.00
  • 01038 長江基建集團
  • 52.750
  • 目標︰$58.15
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.780
  • 目標︰$25.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.100
  • 目標︰$23.16
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 334.200
  • 00941 中國移動
  • 74.550
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.800
  • 00700 騰訊控股
  • 438.800
  • 00981 中芯國際
  • 25.500
報章貼士
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 56.400
  • 目標︰--
  • 02318 中國平安
  • 51.000
  • 目標︰$59.80
  • 00981 中芯國際
  • 25.500
  • 目標︰$35.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2024 16:47  《盤後部署》恒指全周跌千四點斷三連升，炒作增發國債看好中交建

10/10/2024 16:13  恒指全日升614點收報21251，潤啤升一成，中芯跌6%

10/10/2024 17:13  《打擊貪腐》人行前副行長范一飛受賄3.86億被判死緩

10/10/2024 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.18%，反映落實減息後回穩

10/10/2024 16:45  【聚焦人幣】人幣即期收跌114點子三連跌，刷逾三周新低

10/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０６億元，買阿里沽中芯

10/10/2024 09:02  【大行炒Ｄ乜】大摩大升美團騰訊目標，星展升港交所至「買入」

10/10/2024 16:44  《財資快訊》美電軟報７﹒７７００，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 五千億人行互換便利啟動，存量房貸利率調整方案確定新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 以水龍捲起卦看香港前景：經濟風暴躲不了（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

特斯拉中國單季交付量創新高，十一假期車市銷售火熱，車股全線造好惟未宜追入新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美股業績期將至 可提前部署？｜前瞻美國CPI數據
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜融入當地必須放下自我？真正的放下是找到更值得擁抱的新事物！
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

你認識家族辦公室嗎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

在轉季之際，好好呵護肌膚！111SKIN醫美級冷凍療法系列、Caudalie緊緻肌底眼霜、TATCHA皇牌紫米面霜
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Miu Miu功臣並非Benedetta Petruzzo？Dior挖角計算錯誤？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放棄婚姻模式是止損的方法？世人眼中離經叛道的「開放式關係」，竟是無望者的逃生口
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病 丨 打邊爐兩個習慣恐增心臟衰竭死亡風險達5成！喘腫累 + 9大外貌變化可能是患心臟病警號！新文章
人氣文章
抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期 每日吃1物抗癌 至今19年無復發
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 18:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2024 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事10/10/2024
神州經脈 | 五千億人行互換便利啟動，存量房貸利率調整方案確定
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處