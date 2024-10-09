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施政報告 | 聚焦拼經濟惠民生，學者倡減烈酒稅，引國際高端人才

09/10/2024

施政報告 | 聚焦拼經濟惠民生，學者倡減烈酒稅，引國際高端人才

 

　　行政長官李家超將於下周三（16日）發表新一份《施政報告》，政府早前舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾的意見和建議，料報告將聚焦發展經濟，改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；以及把握國家國際雙機遇。

 

須保持低稅率吸引國際企業來港

 

　　香港中文大學經濟系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《經濟通通訊社》表示，雖然近期香港股票市場表現有所改善，或能帶來額外的股票印花稅收入，預計可達200億至300億元，但整體上政府依然面臨赤字，因賣地收入未達預期。

 

　　對於政府應否開徵新稅項，他指出，「相信香港可以做嘅野唔多」，香港作為一個平台經濟體系，需依賴外來的商業活動來獲取收入，他認為必須保持低稅率以吸引國際不同企業來港。

 

下調烈酒稅可促進香港成為酒類集散地

 

　　今次施政報告諮詢期間，酒業商會及業界代表要求政府將烈酒稅由現時的100%減至20%，立法會多個政黨亦達成跨黨派共識，要求仿效當年免除葡萄酒稅的經驗，減烈酒稅以帶動相關貿易和商業活動，推動香港成區內酒業貿易樞紐。莊太量認為，下調烈酒稅有助吸引東南亞國家直接在香港購買酒類產品，這會促進香港成為酒類集散地，對香港作為轉口港，其紅酒以及烈酒的出入口也會有很大幫助，有助相關產品的貿易。

 

目前無須調整股票印花稅

 

　　近年政府不斷加大發債規模，莊太量指出，發債好處在於可以加強香港金融中心的債市發展，增加債務市場的交易量和流動性，當中將會產生額外的交易佣金，這對於金融業以及投資者都是正面的影響。

 

　　對於股票印花稅，他認為，現時毋須就股票印花稅作更改，又指印花稅收入對香港的財政非常重要，且在某些情況下甚至超過薪俸稅的收入，因此難以輕易調低。此外，若香港的外匯基金規模能達到約4萬億美元，僅靠其利息收入便能支持政府運作，這使得政府可以不只是依賴財政方面的收入。

 

倡降低餐飲業者稅項，舉辦盛事吸引旅客

 

　　近年港人北上消費趨勢成風，他指出，政府可從兩方面著手，當中包括鼓勵性及懲罰性措施，政府可考慮開徵離境稅或加重離境的成本，但強調懲罰性措施並不理想，相反，政府可考慮降低餐飲業者的稅項，以及提供技術支援以鼓勵本地餐飲業發展，也可多舉辦不同盛事吸引更多旅客及港人留港消費。

 

倡支援中小企業，引入國際高端人才

 

　　莊太量又表示，政府應當提供更多支援給社會弱勢群體，特別是針對扶貧方面，應該向中小企提供支持，建議政府可向中小企提供相應的技術支援，並幫助它們進行網絡宣傳，又強調金融業是香港經濟的重要支柱，必須持續發展以保持競爭力，香港需從海外引入高端金融人才，特別是在國際市場上具有競爭力的人才，另外政府也可以吸引中東資金進入香港市場，帶動相關的經濟發展。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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