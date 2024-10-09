施政報告 | 旅議會促打擊內地無牌旅行社，倡西九辦夜間活動吸客

十一國慶黃金周共約138萬旅客人次入境香港，日均內地客入境人數按年增加約27%。旅遊業議會認為，入境人次較預期高，年初至今約有3400萬旅客訪港，惟仍欠1200萬人次才達全年目標。議會趁新一份《施政報告》發表前夕，建議政府增設導賞課程讓導遊進修，例如介紹九龍城寨歷史，打擊內地無牌旅行社非法招客，又希望政府跨部門發掘更多新景點，例如西九上演「鐳射show」，吸引更多過夜旅客。

出入境人次復甦至疫情前七成，仍須努力

旅議會名譽司庫羅啟邦表示，黃金周旅行團數目升幅超過五成，有七成旅客選擇過夜，而去年同期過夜旅客只有約五成，反映盛事經濟逐見成效。主席徐王美倫指，旅遊業現時處於復甦階段，各地都在爭取客源，香港同樣充滿競爭挑戰，目前出入境人次復甦至疫情前七成，仍須努力。她說黃金周旅行團數目較預期高，日均訪港旅客人次上升，業界持審慎樂觀態度，希望今季有更多人流。

建議鼓勵外國航空公司增加直航來港

旅議會副主席謝淦廷坦言，香港要有更多措施增加吸引力，直言「香港真係冇咩景點」，建議香港應提供晚上「打卡」的地方，例如西九晚上安排「鐳射show」吸引旅客。旅議會總幹事楊淑芬則建議從航運方面入手，留意到歐美國家的長途航班有待恢復，建議鼓勵外國航空公司增加直航航班來港。

撰文：經濟通採訪組

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