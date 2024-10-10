CEPA | 中港簽訂CEPA第2份修訂協議，內地客可赴港郵輪遊，撤香港電影公司投資內地限制

財政司司長陳茂波和國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑，昨天(9日)在政府總部簽署CEPA服務貿易協議的第2份修訂協議，進一步提升CEPA下服務貿易的開放水平，明年3月起實施。



行政長官李家超表示，是次修訂協議在不少香港特別具優勢的服務領域都增添了開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在內地設立企業和發展業務、更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供予內地市場，同時為國家發展貢獻服務和力量。

撤香港電影公司投資內地限制

《修訂協議二》在不少香港的服務領域例如金融、建築及相關工程、檢測和認證、電信、電影、電視、旅遊等增添開放措施，形式包括就企業的設立取消或放寬股權比例和業務範圍的限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；以及就香港服務輸出內地市場放寬限制等等。



在電影方面，取消香港服務提供者不得投資內地電影製作的限制；以及允許香港服務提供者經內地主管部門批准設立的發行公司，經營以買斷形式引進的香港影片的發行業務。在電視方面，則取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制；以及允許香港製作的引進劇經國家廣播電視總局批准後在內地廣播電視台的黃金時段播出。

內地客可赴港郵輪遊

在旅遊方面，優化實施由香港入境的外國旅遊團進入廣東停留144‍小時免簽政策，包括增加入境口岸及擴大停留區域至廣東省全省，並為內地旅行社在高鐵西九龍站接關提供便利；以及支持郵輪運輸企業依法安排掛靠內地郵輪港口的國際郵輪航線。對於參與此類郵輪旅遊線路的內地旅客，可憑護照及相關郵輪航程的確認文件，以過境方式赴港參與全部郵輪航程。

大灣區港企可選擇使用香港法律為合同適用法

《修訂協議二》也帶來制度創新和加強對接，包括新增「港資港法」和「港資港仲裁」作為便利香港投資者的措施，支持粵港澳大灣區試點城市註冊的港資企業，協議選擇使用香港或澳門法律為合同適用法；以及支持在粵港澳大灣區珠三角九市註冊的港資企業，選擇香港或澳門為仲裁地。



另外，新增「本地規制」的承諾，確保服務貿易規則的透明度、可預測性和效率，對接國際高標準經貿規則以及在大部分服務領域取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年的年期規定，不單能讓香港的初創企業更早享受《安排》的優惠待遇，更可以吸引世界各地企業和人才立足香港開拓內地市場。

田啟文：業界歡迎措施，惟不少疑問仍待釐清

電影業方面，當局將取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制；允許香港服務提供者，經內地主管部門批准設立的發行公司，經營以買斷形式引進的香港影片發行業務。電視方面，將取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，允許香港製作的「引進劇」，經廣電總局批准後，在內地廣播電視台的黃金時段播出。



電視廣播(TVB)(00511)表示，感謝國家商務部及特區政府對本港電視業的支持，歡迎任何有利香港電視業界發展的新政策。



香港電影工作者總會發言人田啟文稱，業界歡迎措施，惟不少疑問仍有待釐清，如港方可投資，究竟應視為港產片還是國產片，當中涉及兩地不同的制度如稅制；期望政府部門為業界開解說會。

毋須簽注可來港坐郵輪，有助加大客源

另外，本港郵輪業發展近期被質疑動力不足，郵輪碼頭非常冷清。有旅遊業界認為，新修訂的CEPA協議，包括乘坐國際郵輪航線的內地旅客，毋須簽注亦可來港坐郵輪，有助加大客源，亦重新吸引郵輪公司以香港作為母港。而經香港入境的外國旅行團，擴展至可在廣東全省停留144小時旅行，更有利「一程多站」的發展。



旅遊界議員姚柏良指出，現在擴展到整個廣東省都去，變相可以更有彈性地，因應客人的需要和興趣，在組織行程和產品特色而言，能多些不同選擇，吸引力更大。他期望日後能進一步擴展至廣東省周邊、高鐵沿線城市。

撰文：經濟通採訪組

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