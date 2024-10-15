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本港樓市 | 新地天璽．天加價加推149伙，入場單位510萬起

15/10/2024

本港樓市 | 新地天璽．天加價加推149伙，入場單位510萬起

 

　　新鴻基地產(00016)旗下啟德住宅項目天璽．天上周末展開次輪推售238伙即日迅速沽清。發展商隨即加推149伙應市，入場單位由510萬元起，新價單折實平均呎價2.28萬元，部分單位輕微加價2&至3%。


　　新價單提供149伙，分布於第3座、第5座及第6座，涵蓋24伙開放式、58伙1房、59伙2房及8伙3房單位，實用面積由236平方呎至692平方呎。價單第5號單位以定價計由589萬元至2185.8萬元，呎價由2.18萬元至3.19萬元；折實售價由509.6萬元至1890.7萬元，折實呎價由1.88萬元至2.76萬元。入場價單位為第5座12樓B6單位，實用面積為236平方呎，屬開放式間隔，折實價為509.6萬元，呎價為2.2萬元。

天璽．天沽出460伙套現逾40億元

　　新地副董事總經理雷霆表示，天璽．天短短8日時間已售出超過460伙，套現超過40億元。他又指減息周期開始，中央大力支持提振經濟，第4季樓市復蘇步伐加快；過去一周天璽．天銷情熾熱，「海璇」及「天璽．海」均錄得不少成交，成交金額理想，今日會繼續銷售「The YOHO Hub II」單位，集團繼續「推盤停不了」

最快周末再進行推售

　　新地代理總經理胡致遠表示，項目上周累計錄得21宗招標成交，包括7伙第3座Peak Tower面積逾1900平方呎四房雙套大戶，成交金額約6800萬至9100萬元，成交呎價約3.4萬至4.5萬元；招標單位反應熱烈，未來一兩日會儘快公布更多成交。另外，集團將會視乎收飛情況進行銷售部署，最快周末再進行推售。

撰文：經濟通採訪組

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